Sequía: mesa de trabajo entre funcionarios provinciales y sectores productivos

Viernes, 10 de febrero de 2023

En el marco de permanente diálogo y acompañamiento a los diferentes sectores productivos de la provincia se generan espacios para abordar la problemática de la sequía y las alternativas posibles para paliar la emergencia.



En la mañana de hoy, el ministro de Producción, Ing. Claudio Anselmo, el secretario de Desarrollo Foresto Industrial, Ing. Luis María Mestres y el subsecretario de Producción, Lic. Juan Pomar se reunieron en una mesa de trabajo con representantes de las entidades más importantes de la provincia, de las distintas cadenas, Asociación de Sociedades Rurales de Corrientes, Asociación de Productores de arroz, citricultores, cooperativas, sector yerbatero, tabacalero y forestal.



Durante la reunión, se analizó y escuchó a cada uno de los referentes de los sectores, quienes detallaron su situación, consecuencias y expectativas. Al respecto, el ministro Anselmo comentó “lamentablemente continuamos sintiendo los efectos de la sequía, teniendo un impacto muy importante, porque con la continuidad de tres años de escasas precipitaciones perdimos un año de lluvias y este impacto llegó a todas las actividades. No hay actividad que hoy esté exenta de la sequía”.



En relación a los sectores productivos más afectados, Anselmo resaltó que la que tiene mayor incidencia por los efectos, es la producción de arroz, que ya plantó un 30% menos respecto de la campaña anterior y además sufrirá una merma sustancial de calidad y rinde por hectáreas debido a que tuvieron que abandonar zonas sembradas por falta de agua. Probablemente con uno de los rendimientos más bajo de la historia.



Además, el sector citrícola también se ve ampliamente afectado, por falta de productividad y calidad de la fruta, pero, “se compensa en alguna medida por mejor precio, pero está impactando sobre todo en los pequeños productores que tratamos de que no abandonen la actividad”, dijo el funcionario provincial.



La ganadería que es la más desarrollada, más extensa de la provincia está sufriendo situaciones muy distintas por sectores, las zonas más complicadas de la provincia, son las del sur como: Sauce, Esquina, gran parte del departamento de Curuzú Cuatiá o Mercedes. Están sufriendo problemas por la escases de pasto y también por el problema de la disminución de aguadas, según mencionó el ministro.



Acciones de gobierno



El gobernador Gustavo Valdés como principal medida ante la situación de la sequía resolvió prorrogar la emergencia agropecuaria que vencía el 31 de diciembre 6 meses más. Esta medida, permite mantener los beneficios fiscales y asistencia a los casi 18 mil productores que han estado amparados.



Además, se abrió nuevamente el registro para que aquellos productores que no se hayan presentado lo hagan ahora o aquellos productores que el año pasado no sufrieron tanto y ahora tienen un mayor impacto la presenten.



“Las prórrogas o vencimientos fiscales son generalizados para todo aquel que tenga certificado y después tenemos medidas para cada actividad, como por ejemplo la entrega de alimentos balanceados a pequeños productores ganaderos, estamos intentando conseguir forrajes o algunas otras medidas concretas y también toda la acción crediticia a través del Banco de Corrientes”, resaltó el Ing. Claudio Anselmo.



Es importante el acompañamiento de los organismos nacionales, en particular del Banco Nación Argentina, la ley de emergencia agropecuaria prevé una serie de beneficios, prórroga, vencimientos y postergaciones, pero acá hay que disponer de nuevos créditos para aquellos que necesiten financiar la continuidad de sus actividades y por ejemplo el sector arrocero que debe pensar cómo va a financiar la campaña 23/24.



Por su parte, Anselmo destacó que “el sector apícola y citrícola están con problemas y necesitan algún tipo de financiamiento, eso además de las líneas que podamos disponer desde la provincia, pero es importante el acompañamiento nacional y para eso estamos reclamando permanentemente a la secretaria de agricultura y al ministerio de Economía de Nación”.



Remates



El mecanismo de remates de pequeños productores es una excelente herramienta para que los productores puedan vender su producción antes de que entren en problemas por falta de alimento. Si bien se tiene previsto comenzar en Sauce el 1 de marzo, se está analizando adelantar un poco más para que salga el primer remate en febrero, ya lo están viendo las autoridades del IDERCOR.



La idea es aumentar la cantidad de remates e invitar a los productores a vender la mayor cantidad de hacienda de manera que sirva como una herramienta para que puedan comercializar su hacienda a buenos precios, además aprovechar la recuperación de los precios que se viene dando en las ultimas semanas.



Tenemos la instrucción del Gobernador Gustavo Valdés de monitorear permanentemente la evolución de la situación de los distintos sectores y por sobre todo estar cerca de los productores sobre todo los más pequeños.