Así quedó la tabla de goleadores históricos de la NBA, tras el récord que rompió LeBron James

Miércoles, 08 de febrero de 2023

El alero de Los Ángeles Lakers superó a Kareen Adbul-Jabar como máximo anotador en la temporada regular de la liga más competitiva del planeta



La tabla histórica de máximos goleadores de la NBA, para la que la organización solo tiene en cuenta los puntos anotados en temporada regular, se modifica muy a menudo en sus primeros 50 puestos. Por ello, que este miércoles LeBron James se haya convertido en el máximo anotador al superar a Kareem Abdul-Jabbar, no es un hecho menor y recorre las portadas de todo el planeta. La diferencia entre los dos líderes es de apenas tres unidades: ´The King´ tiene 38.390 y su inmediato perseguidor 38.387. Sin embargo, con hilo en el carretel a sus 38 años, el alero nacido en Akron ampliará la ventaja en lo que resta del torneo 2022/23 y, al menos, uno más.



Del top 10 de jugadores con más unidades en la mejor liga de básquet del planeta apenas James y Carmelo Anthony están en actividad. El resto ya se retiro y, por ejemplo, Abdul-Jabbar lo hizo en 1989 con la camiseta de Los Ángeles Lakers, la misma que actualmente viste su verdugo. El podio lo completa Karl Malone con 36.928 puntos. Al ‘Cartero’ James lo había superado en marzo de 2022 y, desde entonces, su objetivo fue el expivote.



El resto de la nómina tiene a Kobe Bryant en el cuarto lugar, un tanto relegado del podio. Luego aparecen Michael Jordan, considerado por muchos el mejor basquetbolista de la historia; Wilt Chamberlain, hacedor de la marca de más puntos anotados en un juego con 100 el 2 de marzo de 1962; Shaquille O’Neal, Anthony y Moses Malone.



Casi todos, en su época de esplendor, dominaron la competencia y dejaron su huella. Anthony, con 28.289 unidades en su haber, puede escalar alguna posición más teniendo en cuenta que no se retiró oficialmente de la actividad. A los 38 años, que le arrebate el octavo puesto a O’Neal no es una utopía porque está a 307 tantos.



Tabla de goleadores históricos de la NBA (temporada regular)



*Tabla con la que la NBA otorga la distinción de “máximo goleador histórico”.



LeBron James - 38.390 puntos

Kareem Abdul-Jabbar - 38.387

Karl Malone - 36.928

Kobe Bryant - 33.643

Michael Jordan - 32.292

Dirk Nowitzki - 31.560

Wilt Chamberlain - 31.419

Shaquille O’Neal - 28.596

Carmelo Anthony - 28.289

Moses Malone - 27.409