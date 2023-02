El Presidente confirmó la convocatoria a una mesa política Lunes, 06 de febrero de 2023 El presidente Alberto Fernández confirmó la convocatoria a una mesa política del Frente de Todos, donde pidió "no volver al pasado". El llamado a la unidad del oficialismo lo formalizó este domingo, a través de las redes sociales.

Tras la convocatoria del Presidente, los sectores leales a Cristina Kirchner redoblaron la apuesta y pidieron cambios de fondo en las políticas de la Casa Rosada. Dirigentes kirchneristas advirtieron que pretenden que esa mesa discuta las políticas oficiales, y no solo la estrategia para buscar los comicios presidenciales.



"He decidido convocar en los próximos días a la conformación de una mesa que diseñe las reglas electorales del Frente y la estrategia a seguir con miras a las distintas elecciones de este año", expresó Alberto Fernández en su cuenta de Twitter, en un hilo donde dio más detalles sobre el llamado a la unidad oficialista.



ESTRATEGIAS PARA LAS ELECCIONES



El Presidente confirmó así que se conformará una mesa de debate político, donde el Frente de Todos, con todas las fuerzas que lo integran, discutirá las estrategias para las elecciones 2023.



"Confío en que dicho ámbito de debate sirva para abrir la convocatoria a los sectores sociales, de la producción y del trabajo que acompañan a nuestra coalición de Gobierno con los que compartimos un mismo proyecto de país", ratificó el mandatario.



Allí dejó en claro la misión de la mesa nacional del FdT: "Nuestros gobernadores y gobernadoras y nuestros intendentes e intendentas deberán definir el núcleo dirigencial que represente a la fuerza territorial del Frente de Todos", en el marco de las elecciones 2023, con las PASO.



LLAMADO A LA UNIDAD



En otro de los pasajes de la carta publicada en sus redes sociales este domingo, Alberto Fernández pone en el centro del debate zanjar las diferencias dentro del oficialismo, en un claro llamado a los otros referentes del FdT, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ministro Sergio Massa.



"Es mi intención que los referentes que confluimos con miradas diversas en el peronismo, junto a referentes del Frente Renovador y de otras fuerzas políticas que participan del espacio, establezcamos las reglas de competencia que sostengan la unidad que nos lleve a la victoria", planteó el mandatario y presidente del PJ.



En ese sentido, aseguró que estos desafíos "nos obligan a trabajar para que nuestro Frente se consolide alrededor de un proyecto de país inclusivo que se desarrolle respetando el federalismo", como meta de las políticas de gobierno, en el que se recuperen "tribunales que impartan justicia y no se sometan a poderes fácticos", expresó.