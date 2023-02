Los ríos Paraná y Uruguay continúan en aguas bajas Lunes, 06 de febrero de 2023

El caudal entrante al embalse de Yacyretá promedió 13.600 m3/s (7% de disminución). Se mantuvo por encima de los 12.500 metros cúbicos por segundo. No se espera una tendencia definida en las próximas dos semanas.



El tramo correntino-paraguayo del río Paraná, sin lluvias durante los últimos días. En la cuenca media del río Uruguay, las precipitaciones fueron escasas señaló el informe semanal del Instituto Nacional del Agua (INA) publicado por el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) en su sitio web www.icaa.gov.ar



Escasas lluvias sobre todas las cuencas de aporte al tramo. No se espera una mejora en el cuadro de lluvias en el corto plazo. Prevaleció una fuerte tendencia ascendente. Los niveles continuarán lejos de los valores normales.



En Goya el nivel registró el día 5 de febrero 2,95 metros, quedando oscilando por ahora próximo a los 3,00 metros, con un promedio semanal de 2,93 metros (0,34 metros de ascenso promedio). Promediaría en febrero 3,15 metros (1,09 metros por debajo del promedio desde 1998).



Río Uruguay



En la cuenca media del río Uruguay, también las lluvias fueron escasas. El aporte en ruta al tramo medio se mantiene en valores muy bajos. No se espera una mejora sensible. En Paso de los Libres el nivel siguió oscilando por debajo de 1,00 metros. Se ubica desde el 09 de diciembre de 2022 en aguas bajas.



La tendencia climática indica predominio de lluvias inferiores a las normales a normales en el trimestre al 31 de marzo 2023 sobre la cuenca media.