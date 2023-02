Junto a Guastavino, Valdés inauguró obras en el anfiteatro Eustaquio Miño

Lunes, 06 de febrero de 2023

Además, el mandatario entregó un subsidio por $15 millones para la organización de la misma Fiesta.

En el marco del cierre del 54° Festival Provincial y 18° Nacional del Auténtico Chamamé Tradicional, el gobernador Gustavo Valdés encabezó junto al intendente de Mburucuyá, Pablo Guastavino la inauguración de una sala de conferencias y dos departamentos para alojar a músicos y periodistas en el predio donde se desarrolla el evento.



“Tenemos que apuntalar esto que es cultura, que muestro lo que somos y lo que tenemos”, expresó Valdés, invitando a toda la gente que aún no conoce el evento a conocer nuestras tradiciones.



“Son tres noches a puro chamamé, vino gente de muchas provincias, más turistas de Brasil y Paraguay quienes no solo disfrutaron de la música sino también del balneario, desde el Gobierno aportamos con 15 millones de pesos para solventar la organización”, declaró.



Por su parte, el intendente Guastavino contó que con el apoyo de la Provincia se construyó e inauguró una sala de conferencias en el predio de la Fiesta, que lleva el nombre de Salvador Miqueri. También se estrenaron los primeros dos departamentos –de un total de once- cuyo fin es alojar a músicos y periodistas que asistan a la localidad.



“Ya habíamos hecho tribunas y una pileta en forma de guitarra. Ahora queremos hacer dos piletas más y otras inversiones para poner en valor el chamamé y que estos se puedan vivir con los cinco sentidos”, comentó.



Presencias



También estuvieron la noche del domingo los ministros de Seguridad, Buenaventura Duarte; Desarrollo Social, Adán Gaya; legisladores e intendentes de localidades vecinos.