Dos magnates norteamericanos murieron en una avalancha Jueves, 26 de enero de 2023 Dos multimillonarios de Estados Unidos fallecieron tras quedar sepultados bajo una avalancha de nieve en Canadá, según han publicado varios medios canadienses, entre ellos, The New York Post y Cbc.

Los muertos ya fueron identificados: "son los hermanos Jon y Tim Kinsley, presidentes del conglomerado Kinsley Enterprises, una empresa del sector inmobiliario y de la construcción", explica The New York Post.



Según Cbc, los hermanos Kinsley han sido muy fuertes empresarios del estado de Pensilvania, en Estados Unidos.



"El vocero de la familia, Patrick Kinsley, afirmó que sus allegados piden privacidad por la "noticia desgarradora" de las muertes de Jon y Tim Kinsley", revela Fox.



Al respecto, Rob Rohn, titular de la empresa CMH Heli-Skiing, que organizó el viaje de esquí para los hermanos, dijo que "los miles de visitantes que esquían con nosotros cada invierno son como nuestra familia. Es imposible poner en palabras el dolor que sentimos y la tristeza compartida por nuestros visitantes, sus familias y todo nuestro equipo", concluyó Rohn, según aporta Rt.