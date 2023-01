Piden que se regularicen las prestaciones de Alto Riesgo de Incluir Salud

Martes, 24 de enero de 2023

El reclamo se centra en el tiempo de espera. Hay prestaciones pendientes desde septiembre.



“Desde Corrientes seguimos realizando los reclamos para que realicen las entregas pertinentes, ya sea de medicamentos como de insumos para cirugías”, dijeron desde la sede provincial.



Desde el Programa Incluir Salud Corrientes manifestaron que hay un convenio con la Nación a través del cual se hacen cargo de más del 50 por ciento de prestaciones de alto riesgo. “Lo que hacemos desde la Provincia es recibir la documentación médica del afiliado y de urgencia se levanta a una plataforma, allí los médicos de la Agencia Nacional de Discapacidad auditan, autorizan y elevan un número de ticket con el que nosotros hacemos el seguimiento”, precisó el contador de la sede provincial de Incluir, Javier Fernández.



“La Nación es quien hace la adjudicación, ellos tienen sus propios proveedores y prestadores. Desde la Provincia no intervenimos. Actualmente, con estas prestaciones, tenemos un atraso exponencial, es decir cada vez la brecha se agranda más y, a enero del 2023, tenemos pendiente prestaciones desde septiembre”, dijo.



Algunas de las prestaciones de alta complejidad financiadas directamente por la Agencia Nacional de Discapacidad son: de instrumentación de columnas, prótesis de cirugías complejas, insumos para cirugías cardiovasculares, endoprótesis aórtica implantable, cardiodesfribilador implantable, sillas de ruedas estándar y especiales, implantes cocleares, medicamentos para tratamientos oncológicos de alto costo y de hemofilia tipo A y B.



Fernández sostuvo que “por ejemplo, el caso de pacientes que están internados en el Instituto de Cardiología de Corrientes (ICC) o en el hospital Escuela a la espera de un marcapaso, muchas veces esto lo solucionamos con la provincia ya que se colocan de urgencia, porque no se puede esperar y después tenemos el inconveniente de que no los reponen al ICC”.



“Tenemos la dificultad del tiempo, ya que los pacientes oncológicos no pueden esperar por su medicación, hay ciclos que tienen que cumplirse para un tratamiento médico adecuado”, remarcó.



Asimismo, dijo que: “Esta situación de incumplimiento por parte de Nación, dificulta a la Provincia con aquellas prestaciones a las que está obligada a dar cobertura por convenio”.



Para finalizar, insistió: “Nosotros estamos haciendo el reclamo y las gestiones correspondientes, los pacientes tiene derecho y estamos para que se cumplan. Pedimos que la Agencia Nacional de Discapacidad cumpla con la cobertura en tiempo y forma”.