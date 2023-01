Alemania autorizó el envío de tanques “Leopard” a Ucrania

Martes, 24 de enero de 2023

El Gobierno alemán ha aprobado el envío de tanques “Leopard 2″ a Ucrania y está dispuesto a autorizar la transferencia a ese país de al menos una compañía del modelo “Leopard 2A6″, según informaciones del semanario alemán Der Spiegel.



Los tanques procederán de las existencias del ejército alemán y el Gobierno autorizará además las peticiones de otros países para enviar los suyos, como Polonia, que hoy anunció su petición oficial a Berlín.



Otros aliados, en Escandinavia por ejemplo, tienen la intención de sumarse a Alemania con el suministro de sus tanques Leopard a Kiev, informó la revista.



Los “Leopard 2″ son de fabricación alemana, por lo que el envío de esos tanques a Ucrania por parte de otros países tiene que ser aprobados por el Gobierno alemán.



La información adelantada por Der Spiegel será confirmada este miércoles mediante un anuncio del canciller alemán, Olaf Scholz, según informó por su parte el diario Bild.



La noticia de la autorización, todavía no confirmada oficialmente, sucede a la petición de Varsovia, desde donde se aseguró que sobre este tema esperaba una decisión rápida.



Ucrania ha solicitado desde hace varios meses el envío de “Leopard 2″ para detener los avances de las tropas rusas en su territorio pero Alemania no lo autorizó y dentro del Gobierno tripartito de coalición parecía haber posiciones encontradas al respecto.



El argumento oficial era que cualquier envío tenía que ser coordinado con los aliados occidentales que apoyan a Ucrania pero se ha hablado de diferencias dentro de los tres partidos de Gobierno, socialdemócratas, liberales y verdes.



El “Leopard 2″ lleva una tripulación de cuatro soldados y puede disparar a blancos que están hasta a 5.000 metros de distancia, tiene un peso de cerca de 60 toneladas, puede desarrollar una velocidad cercana a los 70 kilómetros por hora, tiene la capacidad de atravesar zonas inundadas y ríos de hasta 4 metros de profundidad y dispone de un periscopio.



Actualmente cuenta con cuatro variantes principales, la primera de las cuales entró en servicio en 1979. Su arma principal es un cañón de 120 mm y dispone de un sistema de control de fuego totalmente digital.



La empresa alemana Krauss-Maffei Wegmann, fabricante del Leopard 2, lo presenta como “el carro de combate líder en el mundo”, que durante casi medio siglo ha combinado aspectos de potencia de fuego, protección, velocidad y maniobrabilidad, lo que lo ha hecho adaptable a muchos tipos de situaciones de combate.



Uno de los grandes atractivos de los carros de combate de fabricación alemana es su gran número: más de 2.000 se han desplegado en más de una docena de países europeos y en Canadá. En total, Krauss-Maffei Wegmann ha suministrado más de 3.500 unidades a 19 países.



Rheinmetall AG, un contratista de defensa alemán que fabrica el cañón del Leopard 2, afirma que el tanque ha sido desplegado por “más naciones que ningún otro”.



Según un análisis reciente del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, un think tank mundial con sede en Londres, se han enviado unos 350 Leopard 2 -en diferentes versiones- a Grecia, y Polonia tiene unos 250 de diversos tipos. Finlandia tiene 200 en operación o almacenados.



Para la guerra de Ucrania contra Rusia, “se cree que para que los tanques Leopard 2 tengan algún efecto significativo en los combates, se necesitarían unos 100 tanques”, escribieron los analistas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos.



El ministro de Defensa de Ucrania quiere 300 tanques, y algunos líderes de la Unión Europea le apoyan en ello.