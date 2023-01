Una madre se quedó dormida y asfixió a su bebé recién nacido

Martes, 24 de enero de 2023

Un bebé recién nacido murió asfixiado por su propia madre en el Hospital Sandro Pertini de Roma (Italia). La madre estuvo 17 horas dando a luz y al poco raro la dejaron sola para que diera el pecho al bebé. La mujer quedó agotada después del esfuerzo y se quedó dormida sobre el bebé, lo que provocó que muriera asfixiado.



"La obligaron a que se hiciera cargo del bebé enseguida, aunque pidió que se lo llevaran para poder descansar unas horas, pero le dijeron que no", señaló el padre al medio italiano 'Corriere Della Sera'.



El padre ha explicado que eligieron ese hospital porque fue allí donde nació la madre y quería dar a luz allí. Sin embargo, el padre denuncia que poco después de que naciera el bebé les obligaron a desalojar la habitación por la normativa Covid-19, por lo que la mujer se quedó sola.



"Ella estaba muy cansada, el bebé no la dejaba dormir así que se pasaba las noches sin pegar ojo. Pero mi hijo estaba bien, aparentemente sano. Ahora estamos a la espera de conocer el resultado de la autopsia y hemos confiado el caso a un abogado", apunta el padre.



El hombre explicó que la madre le llamó muy asustada pero cuando llegó ya había fallecido el recién nacido. Según asegura el padre, a la madre ni siquiera la despertaron cuando encontraron al bebé muerto entre sus brazos. La dejaron dormir, se lo quitaron y explicaron que los sanitarios del centro lo habían intentado reanimar sin éxito.



"Nadie puede devolvernos a nuestro bebé, pero no queremos que otros padres vivan la misma pesadilla que nosotros. No está bien que las mujeres se queden solas en las salas después del parto. Si no les ha ocurrido a otras madres es sólo porque han tenido suerte", asevera el hombre.



El hospital pidió una prueba de detección de drogas a la madre porque la encontraron en un sueño muy profundo. La mujer dio negativo. Fuentes oficiales no han dado más información al respeto porque aseguran que hay "una investigación judicial".