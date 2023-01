Dos nuevos tiroteos sacuden a Estados Unidos Martes, 24 de enero de 2023 En una escalada de violencia, nueve personas murieron en dos tiroteos en California y otras dos en una balacera en Iowa, que se suman a las once asesinadas el sábado cerca de Los Ángeles tras la celebración del Año Nuevo chino por un inmigrante asiático de 72 años que más tarde se suicidó. Nueve personas murieron y tres resultaron heridas ayer durante dos tiroteos en granjas en la ciudad costera estadounidense de Half Moon Bay, en el estado de California, mientras que, previamente, otras dos personas fallecieron tras una balacera en un centro de ayuda a jóvenes en Des Moines, capital del estado de Iowa.



En la granja denominada Mountain Mushroom, productora de hongos, cuatro personas murieron y una resultó gravemente herida, y trasladada a un centro médico para recibir atención. Tres de los fallecidos habrían fallecido camino al hospital, según informaron medios locales.



Durante el segundo tiroteo, en la granja Rice Tucking-Soil, dedicada a la venta de piedras decorativas, tres personas murieron, según precisaron fuentes policiales.



El sospechoso de haber consumado ambas matanzas, un hombre de 67 años, fue detenido por la Policía del condado de San Mateo, donde tuvieron lugar los tiroteos. El sospechoso, Zhao Chunli, trabajaba en la granja de hongos, actuó solo, y atacó a sus compañeros de trabajo.



Después de atacar la primera granja, el hombre fue a la segunda a perpetrar otro ataque, según relataron las fuentes policiales.



Mas temprano, otras dos personas murieron y una resultó gravemente herida tras un tiroteo en un centro de ayuda a jóvenes en la ciudad de Des Moines, capital del estado de Iowa, informaron las autoridades policiales.



La policía local y el personal de bomberos respondieron al informe de un tiroteo en Starts Right Here, una escuela subvencionada o escuela charter, que dirige un programa para los jóvenes en situación de riesgo, y encontró a tres personas heridas, dos de ellas de gravedad.



"Esas dos personas, ambos estudiantes, están muertos ahora en el hospital. La tercera persona, que es un empleado de la escuela, se encuentra en estado grave", indicó el sargento Paul Parizek, portavoz del departamento de policía de Des Moines, durante una conferencia de prensa.



"No sé si son adultos, adolescentes o menores de edad", "El incidente estaba claramente dirigido, no fue al azar, no hay nada aleatorio en esto, el motivo es algo que vamos a tratar de resolver", añadió Parizek.



Siguiendo luego las pistas de los testigos, la policía detuvo más tarde un vehículo y retuvo a tres posibles sospechosos del tiroteo, pero sin mencionar si tenían cargos formales, mientras prosigue la investigación.



Los tres tiroteos de hoy se producen tras la masacre ocurrida el sábado pasado por la noche en el sur de California, en la que once personas fueron tiroteadas mortalmente, en una sala de baile, por un inmigrante asiático de 72 años, que más tarde se suicidó.