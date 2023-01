Sudamericano Sub-20: Argentina y Brasil juegan desde las 19.30

Lunes, 23 de enero de 2023

La Selección nacional disputará su segundo partido de la competencia y luego de una derrota ante Paraguay, buscará la victoria ante los brasileños.



La Selección Argentina Sub 20 disputará ante Brasil su segundo partido en el Sudamericano que se está llevando en Colombia. El encuentro será el lunes 23 de enero en el estadio Pascual Guerrero. Conocé lo que tenés que saber.



Tras la dura derrota ante Paraguay por 2 a 1, el Seleccionado nacional necesita sumar puntos para escalar y mejorar su posición en el grupo A en donde actualmente se encuentra último.



Por su parte, los brasileños vienen de golear 3 a 0 a Perú en su debut y se mantienen segundos. Luego, se medirán ante Colombia, el miércoles 25 de enero y la Selección paraguaya, el viernes 27 de enero.



Selección Argentina Sub-20 vs. Brasil, EN VIVO: dónde ver por TV y ONLINE



El encuentro se podrá ver en vivo en la Argentina a través de TyC Sports:



Canales 22 (SD) y 101 de Cablevisión Digital (HD)



Canales 629 (SD) y 1629 (HD) de DirecTV



Hora, TV de Argentina vs. Brasil



Hora: 21:30hs.



TV: TyC Sports y TyC Sports Play