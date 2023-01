Con chamamé de fondo, Valdés convocó a JxC: "Corrientes tiene que volver a tener peso en la Nación"

Lunes, 23 de enero de 2023

Entre el jueves y sábado últimos pasaron por Corrientes los titulares de los partidos que integran Juntos por el Cambio, con el gobernador Gustavo Valdés como anfitrión de una convocatoria que combinó cultura y política.

"El Chamamé sirve, no sólo para escuchar música y conocer nuestros artistas, sino también para tener este tipo de construcción", reconoció el mandatario correntino refiriéndose al objetivo de lograr "un país que sea diferente, con oportunidades para progresar y tener una vida digna", pero sosteniendo que en el marco de este diálogo "Corrientes tiene que volver a tener peso en la Nación".



Así fue que el jueves pasó por la Casa de Gobierno y luego por el anfiteatro Cocomarola de la ciudad de Corrientes, escenario de la multitudinaria 32º Fiesta Nacional del Chamamé, la presidente del PRO, Patricia Bullrich. Este sábado hizo lo propio el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ocasión en la que también estuvo el presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. Mientras que el viernes, Valdés tuvo como invitados especiales a esa noche chamamecera al gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales y al diputado nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes. El jueves también estuvieron en el anfiteatro Cocomarola acompañando a Valdés, los senadores radicales, por Santa Fe, Carolina Losada, y por Formosa, Luis Naidenoff.



En este contexto, consultado por la prensa en la Casa de Gobierno provincial, el mandatario correntino dijo que "el Chamamé es una buena oportunidad, porque mostramos lo que sentimos, lo que tenemos y comenzamos a interiorizar a la política nacional de lo que es la provincia, Corrientes tiene que volver a a tener peso en la Nación argentina, algo que de alguna manera lo estamos recuperando con un trabajo político para una Argentina que necesita crecer". Sostuvo luego que "nosotros queremos formar parte de esa Argentina, queremos construir un país que sea diferente, con oportunidades, donde nuestros jóvenes no tengan que emigrar, donde nuestra economía no esté deteriorada, donde podamos mejorar día a día nuestra calidad de vida, donde se pueda tener un trabajo para progresar y tener una vida digna, logrando así la movilidad social ascendente".



"Esa construcción la estamos haciendo juntos y el Chamamé sirve, no sólo para escuchar música y conocer nuestros artistas, sino también para tener este tipo de construcción", reconoció el mandatario correntino, entendiendo que "el 2023 es un año político y que se está volviendo bien político, porque comienza a verse este tipo de construcciones".



En este marco, Valdés pidió que "las discusiones por las candidaturas no nos impida ver la discusión que tenemos que ver con el fondo de lo que tenemos que hacer para construir una Argentina diferente". Y agregó: "Como decía Alfonsín, que para los que somos alfonsinistas el importante, no es tan importante el que tenga el palo, sino la bandera que lleva en ese palo y nosotros tenemos que ser parte de la discusión de esa bandera, de esos objetivos mayores que tenemos que tener para salir adelante".



Reconocimientos al gobernador de Corrientes



En el anfiteatro Cocomarola, Manes manifestó a la prensa que "Corrientes tiene un gobernador excelente, funcionarios excelentes y creo que Corrientes es el modelo que necesitamos para una alianza política que cambie a la Argentina, que no solo gane una elección, sino que cambie la Argentina”. Mientras que Rodríguez Larreta señaló junto a Valdés en el Salón Amarillo de la Casa de Gobierno de Corrientes que “estamos trabajando con Gustavo para tener una visión de un país conectado, que fomente el empleo, donde sea pacífico y seguro”. De igual manera, Bullrich sostuvo que la gestión del mandatario correntino "tiene lo que queremos para la Argentina: orden fiscal y sensibilidad social", por lo cual "Valdés es una de las figuras claves" en Juntos por el Cambio.