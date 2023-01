El gobernador Valdés y Rodríguez Larreta ratificaron continuar trabajando juntos para "reconstruir un verdadero federalismo"

Lunes, 23 de enero de 2023

El gobernador Gustavo Valdés recibió este sábado en la Casa de Gobierno de Corrientes al jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta para avanzar en el diálogo sobre el futuro del país.

"Estamos muy preocupados por esta situación del Gobierno nacional", dijo el alcalde porteño en la coasión, refiriéndose a la inflación, la pobreza, la falta de un plan para resolverla, el ataque a la Corte Suprema de Justicia y la necesidad de "la reconstrucción de un verdadero federalismo en la República Argentina". Mientras que el mandatario correntino habló de la "enchamigada" que genera el chamamé, planteando que "a través de la cultura tenemos que empezar a pensar que la construcción de una Argentina diferente es posible", apostando al "diálogo por un futuro venturoso".



Cerca de las 18 llegó Rodríguez Larreta al histórico edificio ubicado en la esquina de Salta y 25 de Mayo de la ciudad de Corrientes, lo recibió Valdés en su despacho donde dialogaron en privado unos minutos y luego ofrecieron una conferencia de prensa en el Salón Amarillo del palacio gubernamental, donde anunciaron que acordaron llevar el chamamé al Teatro Colón con la investidura que le otorga ser Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Luego, ambos acompañados por dirigentes de Juntos por el Cambio caminaron por la céntrica peatonal Junín y recogieron el apoyo de la gente que se acercó a saludarlos y pedirles fotografías. Fue la antesala del encuentro, horas más tarde, en el anfiteatro Cocomarola para presenciar la novena noche de la 32º Fiesta Nacional del Chamamé.



En la ocasión también estuvo el presidente Coalición Cívica ARI, y diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Maximiliano Ferraro acompañado de dirigentes nacionales y locales de este partido que integra Juntos por el Cambio. Valdés señaló a la prensa que el gobernador de Jujuy y presidente de la UCR, Gerardo Morales permanecía todavía este sábado en Corrientes tras su llegada en la víspera, también para compartir la Fiesta Nacional del Chamamé junto al diputado nacional Facundo Manes, al igual que lo hizo un día antes la presidente del PRO, Patricia Bullrich. "El 2023 es un año político y se empieza a volver bien político, por eso se van a ver este tipo de construcciones", señaló el gobernador de Corrientes.



Durante la conferencia de prensa, Valdés le dio la bienvenida a la provincia al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y le agradeció por aceptar la invitación de participar de una noche en la Fiesta Nacional del Chamamé. “Nosotros los correntinos nos sentimos orgullosos de nuestro ritmo y de lo que somos, y la expresamos con música y nos enchamigamos, y generamos expresiones que son de Brasil o de Paraguay, tenemos presencias de figuras nacionales, de gobernadores, que vienen a enchamigarnos”, manifestó el Mandatario.



Seguidamente, Valdés consideró que “los argentinos tenemos que enchamigarnos a través de una Argentina diferente, pero para eso hay hacer las cosas seriamente”, y agradeciendo a Larreta por su visita afirmó que su participación en esta Fiesta “nos engalana, porque a los correntinos nos gusta que nos visiten y nos comprendan, tal vez seamos la provincia más diversa de Argentina, con nuestra lengua, cultura, tradición”.



Asimismo, el Gobernador aseguró que “tenemos que construir en diálogo un futuro venturoso, y tiene que ser de posibilidades de la industria primaria, de los agros alimentos”, y subrayó que “el desafío de los argentinos es construir un país industrial que le demos valor a cada uno de nuestros productos”.



“Cuando repasamos qué tiene Corrientes decimos que somos la tercera provincia más grande ganadera con una producción de más de 5 millones de cabezas” puso de relieve Valdés y agregó que “también industrializamos casi el 50% de la yerba mate, somos la primera potencia arrocera y forestal de Argentina, la cual es central en un mundo que debe cambiar”.



“Tenemos que salir a buscar mejor tecnología, pero para eso tenemos que estar ensamblados, formando programas o proyectos políticos para la mejora de las provincias con un gobierno que saque de su agenda cuestiones que no nos conducen a nada” reflexionó Valdés y en este punto puso de ejemplo el ataque a la Corte Suprema de Justicia por parte de Nación.



“Cada fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe ser cumplido, como el de devolverle a las provincias argentinas los 15 puntos de coparticipación que se quedó el kichnerismo durante 10 años, que significó un grave menoscabo para el patrimonio de las provincias”, consideró el Mandatario.



Con respecto a este conflicto y a lo que Nación no le reconoce a Corrientes en materia de Coparticipación, el gobernador Valdés ante los medios de prensa aclaró que “nos tratan de hacer parecer a los gobernadores, como que salió el fallo de la Corte Suprema de Justicia en detrimento de las provincias argentinas, y realmente no fue así, nosotros no hemos cambiado el porcentaje que recibimos de lo que recauda la Nación” y agregó que “nosotros seguimos reclamando nuestro punto de coparticipación que hemos perdido a lo largo de la historia, pero no es una discusión con la Ciudad de Buenos Aires, no es una discusión que nosotros tenemos con la provincia del Chaco, de Misiones o de Formosa o con cualquier provincia argentina, nosotros tenemos una discusión con la Nación Argentina, y el único que puede decidir un conflicto entre la Nación y la provincia, es la Corte Suprema”.



Seguidamente, Valdés aclaró que “por supuesto que tuvimos determinada cantidad de acuerdos fiscales que muchas veces resulta increíble, pero la provincia de Chaco recibe un 20 por ciento más o un 30 por ciento más de coparticipación que la provincia de Corrientes o Corrientes recibe exactamente lo mismo de coparticipación a raíz de lo que se nos retrajo en su momento, que la provincia de Formosa, pero es una discusión que nosotros tenemos que recuperar” y añadió que “la provincia de Buenos Aires la recuperó cuando perdió Corrientes su coparticipación con lo que ustedes recordarán en su momento que fue el fondo de reparación histórica del Conurbano bonaerense que se le atribuyó al ex vicepresidente Duhalde para que sea gobernador de la provincia de Buenos Aires, dos millones de dólares por día, y que después la termina peleando María Eugenia Vidal para actualizar esos montos y en ese momento hicimos nosotros nuestro planteo correspondiente a nuestro propio gobierno que queríamos recuperar ese punto de coparticipación, de igual forma recuperó la provincia de La Rioja en tiempo del Doctor Carlos Saúl Menem que lo hacía como fondo discrecionales de la Nación, lo hacía de manera solapada y cuando vino el gobierno de la Alianza lo incorporó a ese punto de coparticipación a través del presupuesto de la Nación que todos los años vota el Congreso de la Nación para restituirle ese punto de Coparticipación que había perdido La Rioja”.



Para terminar, Valdés en conferencia ante los medios recalcó que “en la provincia de Corrientes seguimos esperando que se nos devuelva ese punto de coparticipación, pero nosotros no bajamos la bandera cuando decimos que respetamos un fallo de la Corte que se ve agraviada por un conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación Argentina, no se hace Federalismo cambiando un punto de coparticipación de un lado de la General Paz haciéndola pasar al otro lado de la General Paz, entonces, tenemos que tener discusiones claras, tenemos que saber qué es lo que defendemos y tenemos que respetar los fallos de la Corte, eso es ser Republicano y eso es respetar las instituciones” concluyó.



Larreta analizó la situación actual del país y habló de federalismo



Sobre el reparto de recursos federales, el jefe de Gobierno porteño sostuvo que "estamos 25 años demorados con la revisión de la coparticipación, creo que la reconstrucción del federalismo tiene que incluir el replanteo de la coparticipación", porque "las provincias deberían tener más autoridad y responsabilidades para administrar sus propios recursos".



En tanto, Horacio Rodríguez Larreta agradeció la “hospitalidad de Valdés” por recibirlo en la provincia e indicó que en esta visita a Corrientes busca “seguir hablando de Federalismo, de las obras que necesita Corrientes, y Argentina”; además destacó que dialogó con el Gobernador de energía hidroeléctrica, y del Yacyretá.



Larreta, en el contexto de su visita a la provincia para participar de la Fiesta Nacional del Chamamé manifestó que “no lo hacemos como un anuncio oficial pero buscamos realizar un evento en el Teatro Colón”.



Sobre los temas que dialogó con el Gobernador Valdés previamente a la conferencia Rodríguez Larreta indicó que “nos encontramos muy preocupados por la situación del gobierno Nacional, 5% de inflación, 40% de pobres, no hay un rumbo, no hay un plan”, y a la vez consideró que “van por las instituciones, se quieren llevar puesta a la Corte Suprema de Justicia, el presidente no cumple un fallo de la Corte, y el juicio político que institucionalmente es un verdadero disparate”.



“Tenemos el número suficiente como frenar un embate institucional tan grande grave como querer llevarse puesta a la Corte entera queriendo hacerle juicio, y no lo van a lograr”, consideró Larreta y aseguró que “una vez más la unidad de Juntos por el Cambio va a frenar este tipo de embates sobre las instituciones como frenamos cuando se quisieron llevar puesto al procurador General, o la reforma judicial, o cuando paramos el cambio a la composición del Consejo de la Magistratura para manejar el ordenamiento de jueces, la ampliación del número de la Corte, siempre lo frenamos”.



Por otra parte, el jefe de Gobierno bonaerense resaltó que busca “la reconstrucción de un verdadero federalismo en el país” porque “en 16 años de gobierno kirchnerista hicieron al país unitario, esto no es mi opinión, son números, nunca el gobierno Nacional manejó una proporción tan grande de los recursos torales”.



“Esto no es lo que dice la Constitución, nosotros deberíamos ser federal que es lo que quería Alberdi, no puede ser que para hacer una obra importante como la de la Ruta 12 o el segundo puente tengan que ir a golpear las puertas a Nación y terminen hablando con burócratas que muchos no conocen la provincia”, apuntó Larreta.



“Son los correntinos los que deberían decidir si necesitan rutas, puentes, u otras obras, esto es lo que tenemos que revertir y claramente este Gobierno lo hizo por motivos de control político de las provincias, esa es la explicación, tenemos que revertir el proceso y transformar a la Argentina en un país plenamente federal”, valoró Rodríguez Larreta.



Larreta destacando el alto nivel productivo de Corrientes aseguró de que “tiene enormes oportunidades, es productora de agroalimentos, lo que el mundo necesita hoy, producto de una situación triste de la guerra, es triste pero es la realidad”, y resaltó que en la provincia “se producen un millón 200 mil de terneros por año, y podemos potenciarlo a más”.



“Hoy Corrientes es potencial para el Turismo, a contra estación de los países más ricos, pero tenemos un gobierno Nacional que nos sigue aislando, hoy tenemos menos vuelos nacionales e internacionales pero el federalismo requiere de colectividad”, sostuvo el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires pero, además, planteó que “con el negocio que están haciendo con Aerolínea están cortando los vuelos de accesos, no se puede ir directo de Rioja a Corrientes hay que ir hasta Buenos Aires para tomar otro vuelo, esto es cortar los accesos, todo eso atenta contra el Turismo”.



Por último, Larreta subrayó que “estamos trabajando con Gustavo para tener una visión de un país conectado, que fomente el empleo, donde sea pacífico y seguro”, y analizó que actualmente “la inseguridad es escalofriante, va creciendo y está en cada lugar que visito, tenemos que atacarla y enfrentarla, todo eso seguiremos dialogando con Gustavo, tenemos un largo camino por delante”, entendiendo que "la diversidad bien manejada enriquece". Aseguró así que "estamos más unidos que nunca y gracias a esa unidad ganamos las elecciones de medio término y frenamos los embates de este Gobierno nacional a las instituciones".



"Somos un equipo y gracias a esa unidad, yo no tengo ninguna duda de que vamos a ganar la elección 2023", aseguró Rodríguez Larreta.



Presencias



Asistieron también a la ocasión el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard; el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani; la diputada nacional Sofía Brambilla; el intendente de la Ciudad de Corrientes, Eduardo Tassano; el viceintendente, Emilio Lanari; los ministros Provinciales de la Secretaría General de la Gobernación, Carlos Vignolo; de Producción; Claudio Anselmo; de Ciencias y Tecnología, Jorge Gómez; de Industria, Trabajo y Comercio, Mariel Gabur; de Desarrollo Social, Adán Gaya; de Seguridad, Buenaventura Duarte; de Educación, Práxedes López; de Justicia, Juan José Desimoni; además de otros funcionarios y legisladores provinciales y municipales, como así también dirigentes partidarios.