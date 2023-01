El duro comunicado del Campo en la previa de la reunión con Sergio Massa

Jueves, 19 de enero de 2023

El ministro de Economía, Sergio Massa, y el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, recibirán este viernes a las autoridades de las entidades integrantes de la Mesa de Enlace para analizar el estado de situación de la sequía.



El encuentro se realizará en la Estación Experimental del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) San Pedro sobre el kilómetro 170 de la Ruta Nacional 9 a las 10, y participarán también de la misma funcionarios del mencionado organismo público, de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), del Banco Nación y del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE).



"Será una reunión integral para abordar desde todos los costado el tema de la sequía", indicó una fuente del Ministerio de Economía.



Tras la citación, la Mesa de Enlace emitió un duro comunicado en el que expresan que "en virtud de la citación del ministro de Economía, Sergio Massa, a la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias prevista para este viernes 20 de enero, los integrantes de las instituciones que la componen dejamos de manifiesto que la impiadosa situación climática y la cruel sequía que afectan a las diversas zonas productivas y a miles de productores agropecuarios de zonas rurales de todo el país, nos ponen como sociedad en general y como sector productivo en particular en un estado de alerta permanente".



Y siguieron: "En la audiencia convocada por el Ministro, de la que según fuimos informados participarán otros organismos y funcionarios nacionales, desde la CEEA plantearemos técnicamente el mapa de situación actual del sector y exigiremos medidas urgentes y puntos concretos a resolver con la celeridad que el caso amerita, así como la prontitud para su ejecución, por haber concluido en la necesidad de peticionar herramientas que colaboren para mitigar los efectos adversos y eviten la desaparición de productores rurales evitando la viabilidad económica de las explotaciones agropecuarias".



Además, exigieron "agilizar las Declaraciones de Emergencia y Desastre Agropecuario locales, provinciales y nacionales, de forma tal que se puedan implementar en forma urgente las medidas que la Ley prevé, como la suspensión de Anticipos de Impuestos a las Ganancias; prórrogas o exención según el caso, impuestos provinciales; y venta forzosa de vientres: para el cálculo del impuesto a las Ganancias".



También hicieron pedidos puntuales al Banco Central para "derogar la resolución que incrementa el costo financiero a los productores de Soja. Modificar o prever que los productores en emergencia y/o Desastre, no modifiquen su condición para el acceso al crédito, por esta situación. Eliminar la circular Comunicación A-7600 para productores con acopio del 5% de stock de soja y trigo del BCRA.



A los bancos para que prorroguen "créditos a los productores en Emergencia y/o Desastre, y que los mismos no vean afectada su calificación en los Bancos por esta razón. Planteamos promover créditos a tasas accesibles/subsidiadas para afrontar los compromisos comerciales y financieros de los productores afectados, y generar líneas de capital de trabajo y/o siembra para la próxima campaña en las mismas condiciones. También solicitamos prorrogar los vencimientos de las tarjetas rurales (como Agronación en Banco de la Nación) con las facilidades antes mencionadas. AFIP: Pedimos suspender retenciones de IVA en las liquidaciones de ventas de granos y hacienda de la campaña 2022/23. Suspender IVA a los Insumos (Fertilizantes, Agroquímicos, y Semillas) para la campaña 2023/24".



El domingo, en una entrevista, Massa había adelantado que en los próximos días iba a convocar a la Mesa de Enlace para plantear un seguimiento de 90 días “sector por sector y economía por economía, mirando los mapas satelitales de lluvias, mirando los mapas satelitales del INTA de humedad de suelo, y comparando caída de rentabilidad 2022 contra 2023”.



En este sentido, funcionarios del INTA manifestaron a Bahillo "el fin del fenómeno de La Niña para febrero", y pronosticaron tres eventos de lluvias para los próximos 14 días de variada intensidad sobre el centro y el norte del país que traerían alivio al sector.