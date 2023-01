Diputados del PRO presionan al Gobierno por la Ley de Oncopediatría

Jueves, 19 de enero de 2023

Diputados nacionales del PRO y autores de la ley, le solicitaron al Gobierno que reglamente la Ley que establece el Régimen de Protección Integral para los Niños, Niñas y Adolescentes que padecen cáncer, a través de un Proyecto de Declaración que presentaron en los últimos días.



Vale recordar, que la referida norma fue sancionada por unanimidad el pasado 30 de junio de 2022, fruto del impulso y el valioso trabajo en conjunto de familias de pacientes oncopediátricos de todo el país, y marcó un hito en materia de protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes diagnosticados con cáncer en el país.



La Ley establece, entre otros puntos, una ayuda económica para las familias; la cobertura total de la medicación y los tratamientos, y el acompañamiento de un adulto durante la internación, sin que esto signifique gasto para la familia.



También incluye el uso del transporte público en forma gratuita, licencias extendidas para los papás, acompañamiento terapéutico, la garantía de viviendas acordes con las necesidades de los pacientes y, en caso de que la familia tenga que trasladarse más de 100 kilómetros para el tratamiento, un subsidio habitacional para cubrir el gasto de alojamiento.



El reciente pedido al Gobierno nacional se realizó a través de un proyecto presentado por los diputados del PRO Mercedes Joury, Cristian Ritondo, María Luján Rey, Soher El Sukaria, Adriana Ruarte y María Eugenia Vidal.



Al respecto, Ritondo manifestó que “se trata de una demora inadmisible que pone sobre la mesa la falta de gestión y de sensibilidad de un gobierno que vive una realidad paralela alejada de los problemas que preocupan a la sociedad”. Y acotó: “la agenda real de los argentinos es la que tiene en cuenta temas como la ley que protege a los chicos con cáncer, exigimos la inmediata reglamentación”.



Por su parte, Joury dijo que "hace casi 7 meses que se sancionó esta Ley, pero a pesar del circo que hizo en la Casa Rosada el Gobierno en su promulgación, sosteniendo frente a los familiares que era una prioridad de gestión, todavía no la reglamentaron, mientras miles de niños y sus familias padecen las consecuencias de esta inacción".



Asimismo, agregó la diputada que "en nuestro país, el cáncer es la principal causa de muerte por enfermedad en niños y niñas de entre 5 y 14 años, todos los años se diagnostican 1.500 nuevos casos, y se registran unos 400 fallecimientos, por eso le pedimos al gobierno que sea responsable y reglamente ya esta Ley tan necesaria".



En tanto, Rey aseguró que “no se explica la demora, cuando el mismo presidente (Alberto Fernández) recibió a las familias que desde hace años luchan por esta Ley. Así y todo, habiéndose comprometido en la pronta reglamentación, seguimos esperando. No sorprende que el presidente no cumpla con su palabra, parece ser su costumbre”.



Asimismo, El Sukaria sostuvo “especular políticamente con un tema tan urgente, imprescindible y delicado como la salud es algo inadmisible e imperdonable. Basta de jugar con la vida de miles de personas”.







mdzol.com