El país donde las cebollas son más caras que la carne

Jueves, 19 de enero de 2023

En muchos lugares del mundo, las cebollas son un alimento básico, mientras que la carne es más un lujo, pero en Filipinas su precio se ha disparado por encima del pollo o la carne de res.



La costumbre de saltear con ajo y cebolla en el país asiático se remonta a la época de la colonización española, que duró entre 1521 y 1898 e influyó mucho en su cocina.



Sin embargo, durante casi un mes, las cebollas se han convertido en un artículo de lujo para los filipinos. Después de un aumento en los precios, la verdura cuesta más que muchos tipos de carnes.



El kilo de cebollas rojas y blancas alcanzó esta semana unos US$11, mientras que un pollo entero se podía comprar por unos US$4.



Con el aumento de los precios, las autoridades del país incluso han incautado envíos ilegales de cebolla.



A principios de enero, se interceptaron cebollas de China por un valor de US$310.000 después de un intento de contrabandearlas como si fueran ropa.



En las redes sociales, los filipinos han publicado mensajes graciosos criticando al gobierno, al que muchos culpan en parte de la situación actual.



"Adiós chocolates, hola cebollas. Las sibuyas [cebolla] tiene potencial para convertirse en el mejor pasalubong [regalo] para llevar a casa en Filipinas", publicó en Twitter un filipino que vive en Estados Unidos.



"Regresamos con cebollas en lugar de chocolates de nuestro viaje a Arabia Saudita", escribió otro.



Otro usuario que también viajó a Estados Unidos compartió una imagen de un frasco de cebolla en polvo.



"Como la cebolla se ha vuelto tan valiosa como el oro en Filipinas, quería comprar estos tarros para llevar a casa y regalar", se lee.



"Pero he visitado cinco supermercados y todas las existencias están agotadas".



"Le pregunté a una vendedora qué pasó y me dijo que los 'turistas filipinos los habían comprado todos'", cuenta.



Nicholas Mapa, economista sénior del banco ING que vive en la capital de Filipinas, Manila, dijo que algunos restaurantes incluso han dejado de vender productos que contienen cebollas.



Las porciones de aros de cebolla que normalmente vienen con las hamburguesas, por ejemplo, han desaparecido de algunos menús.



"No pueden fijar el precio de sus productos correctamente o simplemente no pueden suministrar cebollas", le dijo a la BBC por correo electrónico.



Algunas empresas están buscando alternativas.



Del tamaño de una uva

El cocinero Jam Melchor, fundador del Movimiento para Preservar el Patrimonio Culinario de Filipinas, ha estado buscando reemplazos.



Finalmente, ha recurrido a un tipo de cebolla autóctona llamada lasona, que tiene un sabor diferente a las variedades utilizadas tradicionalmente y es muy pequeña, del tamaño de una uva.



"Tanto los restaurantes como la población en general han sufrido la situación. El precio actual de las cebollas es demasiado alto, por lo que estamos tratando de aprovechar al máximo las alternativas que tenemos disponibles", le dijo a la BBC.