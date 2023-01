Patricia Bullrich con Valdés: ponderó su gestión y lo consideró "clave" en Juntos por el Cambio

Jueves, 19 de enero de 2023

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich visitó este jueves al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien la recibió en la Casa de Gobierno local para luego recorrer juntos la peatonal del centro de la ciudad Capital, recogiendo así claro apoyo ciudadano.

Ante la prensa, la dirigente de Juntos por el Cambio sostuvo en la ocasión que la gestión del mandatario correntino "tiene lo que queremos para la Argentina: orden fiscal y sensibilidad social", por lo cual "Valdés es una de las figuras claves" para la oposición al kirchnerismo. Mientras que el jefe de Estado provincial devolvió elogios al decir que la ex ministra de Seguridad "es una mujer de mucho coraje" para "construir un país diferente".



Pasadas las 9 la exministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich arribó a la Casa de Gobierno y fue recibida por el gobernador Gustavo Valdés en su Despacho donde dialogaron en privado e intercambiaron presentes para luego ofrecer una conferencia de prensa. Culminada la misma recorrieron la Peatonal Junín donde saludaron y dialogaron con transeúntes y comerciante quienes le manifestaron un claro apoyo de cara a la contienda electoral que definirá el nuevo gobierno nacional.



Al momento de su alocución, el mandatario dio la bienvenida a la presidenta del PRO diciendo: “sos una amiga y queríamos recibirte y agradecerte porque venir hacer campaña política es importante” pero “es más importante que “vengas a compartir lo que es nuestro y sale del espíritu como es el Chamamé”.



“Esto es algo que nos caracteriza como correntinos, porque es lo que nos mueve y describe, lo que pinta nuestras costumbres”, agregó el gobernador al referirse a la importancia de la Fiesta Nacional del Chamamé.



Para concluir con su mensaje de bienvenida, Valdés destacó una vez más la figura de Bullrich expresando: “Sabemos que sos una persona que lucha y anda y estuviste muchas veces en Corrientes y siempre es un lujo que estés acá acompañándonos”.



Bullrich: “Admiramos al Gobierno de Corrientes y el Gobernador es una de las figuras claves del presente y futuro de Juntos por el Cambio”



Seguidamente, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich haciendo referencia a su visita a Corrientes afirmó que “más que una campaña, lo que estamos haciendo es adentrarnos en cada una de las provincias del país” porque “nos planteamos gobernar la Argentina y estamos encaminados para ganar estas elecciones". Además, instó a "no tener una mirada desde al centro al interior como un todo, sino que cada ciudad debe tener la misma importancia".



En cuanto a la figura de Valdés, la exministra de Seguridad de la Nación indicó que "tengo un enorme respeto desde antes que sea Gobernador, cuando luchábamos juntos contra el Kirchnerismo".



“Creo que además de los correntinos y todos los que integramos Juntos por el Cambio estamos muy orgullosos del Gobierno de Corrientes”, resaltó y agregó: “Corrientes tiene dos condiciones que son fundamentales para lo que queremos para el país: por un lado, una es la condición de orden tanto en la sociedad como en el aspecto económico” ya que “es lo más importante para un país o provincia para que funcione a pesar de las discriminaciones que viene soportando la provincia”.



Por otro lado, destacó que la segunda condición de la gestión provincial es “la forma de atender la realidad social y productiva de cada uno de los correntinos” y “por eso decimos que estas dos caras del orden público y fiscal y la de la sensibilidad, es lo que nosotros queremos para la Argentina”.



“Admiramos al Gobierno de Corrientes y el Gobernador es una de las figuras claves del presente y futuro de Juntos por el Cambio”, recalcó.



Propuestas electorales



En consiguiente, Bullrich fue consultada por las decisiones a tomar ante la posibilidad de gobernar el país a lo que respondió: “debemos tomar las decisiones que sean necesarias, pero no vamos a dejar pasar la posibilidad de un cambio profundo que la Argentina necesita, porque el país está en agonía”.



A su vez, aseveró que “hay que sacar muchos privilegios, no podemos vivir subsidiados y no puede haber tantas diferencias” y ejemplificó: “vemos que un correntino paga 8 mil pesos de luz y en CABA se paga 2 mil o $900. Hay que generar un cambio en la política social y hay que dedicarle a la actividad productiva todo el esfuerzo que la argentina necesita para crecer”.



Además, consideró que “la estabilidad del país y bajar la inflación son los pasos que nos van abrir el camino a la credibilidad y la confianza que necesitamos sobre nuestro país”. “Hoy estamos triste por lo que pasa y todo nos cuesta y sentimos que el país se nos está yendo y tenemos que mostrar desde el primer día el cambio que debemos hacer, aunque tengamos un escenario difícil”, remarcó la presidenta del PRO.



En esta misma línea insistió que se debe afrontar las ideas de frente a la sociedad y que las acciones se deben ver para que “no caigamos en el mismo pozo”.



Elogios y visión sobre Yacyretá



Valdés calificó a Patricia Bullrich como “una mujer de mucho coraje, de peso político y que tiene un futuro y presente enorme e increíble”, ya que “en sus manos puede estar la responsabilidad de conducción de la Argentina”. En ese sentido, señaló que “los argentinos debemos tener esperanza en que podemos construir un país diferente, y para eso se necesitan dirigentes políticos que sepan que hacer, pero fundamentalmente que tengan el coraje de hacerlo, característica que tiene Patricia, dentro de un espacio político que a medida que pasa el tiempo se va enriqueciendo, madurando, formando y generando propuestas”.



Por otra parte, y nuevamente, el Gobernador volvió a reclamar un lugar de representación de la Provincia en la administración de Yacyretá y Salto Grande: “De una buena vez por todas debemos entender que es una represa construida con plata de los argentinos, pero enclavada en Corrientes. Es hora que los correntinos podamos tener una silla permanente como Gobierno provincial en Yacyretá, y también en Salto Grande”.



Justificó en que “hoy no podemos saber cómo produce, cuánto, tanto Yacyretá como Salto Grande, así que debe ser una reivindicación al país federal o sino es imposible que podamos proyectar nuevas represas, nuevos lugares o que sea interesante salir a generar energía”. “Somos una de las productoras de energía más grande del país”, sostuvo.



“No puede ser que Yacyretá sea el instrumento de ataque que tenga el Gobierno nacional hacia los correntinos y sobre todo hacia la ciudad de Ituzaingó”, continuó el titular del Poder Ejecutivo provincial, al contrario, debe “ser un instrumento de desarrollo, de potenciación de las economías regionales”, agregó.



Seguidamente, Bullrich en apoyo a las palabras de Valdés, afirmó que “es inconcebible que Corrientes con la importancia que tiene Yacyretá, no tenga representación, no haya tenido personas que condujeran”. Asimismo, advirtió que “no puede ser que se ponga una persona de una provincia al frente y que se lleve la plata para su provincia, como si eso fuera una caja individual; esto es claro y directamente un desfalco”.



De esta manera, adelantó que “si me toca gobernar la Argentina, Corrientes no solo va a tener una silla, sino un protagonismo fundamental”. Además, “se volverá a abrir esa ruta que está cerrada, ese paso que es fundamental para tener más conectividad con el Paraguay”.}



Presencias



En la ocasión, acompañaron al mandatario provincial el vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, el Presidencia de la Cámara de Diputados, Pedro Cassani, el intendente de la Ciudad, Eduardo Tassano, ministros del Ejecutivo, demás funcionarios provinciales y municipales.



Además, acompañaron a la presidenta del PRO, la diputada nacional por Corrientes, Ingrid Jetter, el exbailarín, y actual coordinador del segmento social del PRO, Maximiliano Guerra, y otros dirigentes locales y nacionales del partido.