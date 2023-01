Una comuna firmó un importante convenio con Brasil Lunes, 16 de enero de 2023 La intendente de Santa Ana Silvana Almirón y el Presidente del Instituto Cultural Chamamé, de Mato Grosso Do Sul (Brasil), Orivaldo Rocha Mengual, firmaron convenio de cooperación cultural y turístico.



El acuerdo establece que Santa Ana de los Guácaras (Corrientes - Argentina) y Mato Grosso Do Sul (Brasil), trabajarán en conjunto actividades que se desarrollarán en ambos lugares integrando la cultura y el turismo, como historia, comidas típicas, artesanías, expresiones artísticas, chamamé, idioma guaraní, entre otros, que contribuyan al desarrollo económico y generación de trabajo desde la cultura y turismo.



La firma del convenio se realizó en la Oficina de Informes Turísticos, con la presencia de autoridades y representantes de la localidad, la Viceintendente Vanesa Aymerich, el Diputado Nacional Manuel Aguirre, concejales Roberto Benítez, Raúl Romero, Comisario de Santa Ana, Soledad Zaracho Meza, Comisario de Ingenio Primer Correntino, Nestor Zarza, Directora Centro Salud, doctora Laura Estigarribia; Rector del Colegio Leconte, profesor Ricardo Ojeda; profesores de la EFA "Tupã Rembiapo", Carlos Amarilla y Diana Medina, Párroco Guillermo Danuzo, comitiva de Mato Grosso Do Sul y vecinos.



CULTURA Y TURISMO DE SANTA ANA



Finalizada la firma del convenio, la intendente Silvana Almiron, junto a la directora de Cultura y Turismo, Elsa Medina brindaron a los visitantes una recorrida guiada por el casco histórico de Santa Ana.



En el histórico "Trencito El Económico", fueron recibidos con chamamé, a cargo del Ballet Municipal "Heredando Tradiciones", donde se contó la historia de este memorable medio de transporte de la zona.



Luego, se visitó el Templo Santa Ana de los Guácaras, Monumento Histórico Nacional y por último Casa de la Cultura, donde se sirvieron comidas, bebidas típicas, con la actuación de Joaquín y Sebastián Cabrera, músicos de Santa Ana; Jakeline Sanfoneira, Castelo y el niño del acordeón, músicos de Mato Grosso Do Sul.