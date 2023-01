A puro Chamamé y bailanta dio inicio a "La Previa de la Fiesta" Lunes, 16 de enero de 2023 Como antesala a la segunda noche de la 32° Fiesta Nacional del Chamamé, 18° del Mercosur y 2° Celebración Mundial “Chamamé para un nuevo mundo” se realizó este sábado por la tarde en la ex Unidad Penal N°1 de esta Capital, el evento Chamamecero denominado “La Previa de la Fiesta”. En la oportunidad, diferentes grupos del canto Guaraní deleitaron a la gran cantidad de personas que se acercaron en familia para disfrutar de esta propuesta con entrada libre y gratuita. El gobierno de Corrientes organizó este espectáculo por medio del Instituto de Cultura y contará con una segunda jornada a puro Chamamé, este domingo desde las 17 hs.



La expresión cultural desarrollada en la Ex Unidad Penal N°1 además ofreció a los presentes, diferentes propuestas de gastronomía, de artesanías, ventas de objetos y vestimentas realizadas por microemprendedores de la provincia.



Las familias se acercaron al lugar con sus silletas, mates, heladeritas y todo lo que le agregaba comodidad para los concurrentes e invitaba a disfrutar de una tarde a puro chamamé.



Al ser consultado sobre este gran espectáculo, Ariel Vallejos director del Grupo Itatí destacó que “estamos esperando este momento del comienzo del año para vivir todas estas cosas lindas que empiezan a ocurrir con todo lo que es el chamamé” y agregó que “con todo lo que esto atrapa, con la gastronomía, de empezar a abrirse estos lugares históricos de la provincia para compartir un momento de alegría, de tradición, de cultura y de hermanarnos dentro de lo que realmente somos”.



Sobre la idea de expansión de este tipo de expresiones culturales de Corrientes por medio de la música, Vallejos argumentó que “ningún género cultural tiene techo, así como ingresa música de otro lado, el chamamé también está entrando en nuestro país, en otros lugares, en Salta, en Chaco y ahora la gente escucha, pide, baila y grita el Chamamé” y añadió que “eso quiere decir que no únicamente Corrientes tiene Chamamé, ya lo tienen varios lugares del país, ya lo está pidiendo Paraguay, Brasil y otros lugares del mundo” finalizó.