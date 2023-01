Situación ígnea: no hay focos activos en la Provincia Viernes, 13 de enero de 2023 Desde el Comando Operativo de Emergencia (COE) de la Provincia informaron que este viernes 13, no se registran focos ígneos activos en territorio correntino. Afirmaron que la causa de la mencionada situación se debe a las últimas lluvias registradas, que creen “dará una tregua de por lo menos 48 a 72 horas sin fuego”.



El subdirector de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lobinson, informó que “en principio todos los focos que teníamos activos dentro de lo que es el Batel, la cañada Santa Lucía, el incendio grande que tuvimos en las últimas 48 horas en El Caimán, donde se vieron afectados forestaciones de eucaliptos y parte de los Esteros, está bajo control” según el último monitoreo realizado en la jornada vía satélite”. Lo que significa “ya no tenemos focos activos por el momento”, afirmó.



Señaló así que “entendemos que las precipitaciones nos darán una tregua por lo menos de unas 48 a 72 horas sin fuego, y habría que ver como siguen las condiciones climáticas”, ya que “estuvo lloviendo en un orden de entre 40 y 60 milímetros en algunos sectores de la Provincia” agregó.



De esta manera, el informe parcial de focos ígneos marca desde las 7 a las 12 horas de este viernes, 0 focos registrados, activos, sofocados y controlados.



El COE, cuyas instalaciones se encuentran en el Ministerio de Seguridad, tiene como objetivo definir las distintas acciones para hacer frente a eventuales focos ígneos y para su prevención, con la implementación de equipos de última tecnología. Está conformado por miembros del Gobierno provincial, nacional, la Policía de Corrientes, Bomberos Voluntarios, Ejército, Prefectura Naval, Cruz Roja Internacional y el sector privado.