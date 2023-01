Zoe Gotusso se prepara para su debut en el género chamamecero

Jueves, 12 de enero de 2023

Además de llenar teatros en Buenos Aires y varias ciudades argentinas, hizo presentaciones en Europa y fue telonera durante las diez noches de Coldplay en el estadio de River Plate.





Zoe Gotusso es cantante, compositora, y una de las nuevas estrellas del pop argentino. Nacida en Córdoba, luego de su paso por el dúo Salvapantallas, dio el salto como solista y no para de crecer.





En septiembre del año pasado fue parte de la grilla del Taragüí Rock y allí surgió la posibilidad de que pueda participar de la 32ª Fiesta Nacional del Chamamé, 18ª Fiesta del MERCOSUR; y la 2ª Celebración Mundial.







“Me puso muy contenta la invitación”, dijo Zoe a la prensa y contó que en estos días de descanso y festejo de Año Nuevo “estuve escuchando chamamé, buscando canciones y adentrándome en este mundo que es nuevo para mí pero que lo disfruto y me gusta mucho”, resaltó.







La artista se presentará en el anfiteatro Cocomarola junto a un ensamble con la Orquesta Folclórica de la Provincia, “aún no sé cuándo voy a ir a Corrientes. Me encantaría poder ir con tiempo para conocer a la Orquesta que va a tocar conmigo y para ensayar. Hablamos con Ricardo Bordón, productor del ensamble, y charlamos sobre lo que queríamos hacer para que la presentación salga hermosa y la puedan disfrutar todos. Va a ser mi debut en el género, así que espero que me reciban bien y que les guste”, finalizó.