El segundo "Atardecer en Chamamé" congregó a correntinos y turistas de diferentes provincias

Jueves, 12 de enero de 2023

La segunda cita del “Atardecer en Chamamé” o Ka´aru Chamamé, tuvo lugar este miércoles en el predio del Boca Unidos Center de la ciudad de Corrientes, a orillas del río Paraná.

En la oportunidad, se pudo observar nuevamente a correntinos que se acercaron a disfrutar de los artistas y la Bailanta Chamamecera, pero también los turistas de diferentes provincias hicieron notar su presencia, a poco más de un día para el inicio de la 32° edición de la Fiesta grande.



En representación del Gobierno provincial asistieron en la oportunidad, el vicegobernador Pedro Braillard Poccard; y el presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero, quienes recibieron la visita y el acompañamiento al evento, del secretario de Cultura de la provincia de Jujuy, Luis Medina Zar. “Esta es la segunda jornada del ´Atardecer en Chamamé´, para disfrutar posiblemente las dos cosas más lindas que tenemos en esta Provincia: nuestra música y nuestro río”, expresó el primero, cuando fueron invitados al escenario, y agregó: “La conjunción que se da hoy acá, ayuda a que disfrutemos en plenitud esto que sentimos tanto, que es nuestro chamamé”.



Señaló que “todas estas son actividades complementarias y preparatorias para el gran evento que empieza el viernes y que no tengo dudas, será un éxito espectacular”. Asimismo, Braillard Poccard destacó que “la Fiesta del Chamamé es el regalo que Corrientes le hace al país y al mundo, porque está compuesto por nuestros sentimientos, nuestra tradición, cultura y finalmente por la calidez que tenemos los correntinos, que siempre se manifiesta en dar la bienvenida a todos los que nos visitan”.



“No son solo espectadores, sino protagonistas”



Por su parte, Medina Zar contó que “la idea era venir unos días antes para vivir esto, este encuentro con la gente, con los artistas, que para nosotros cuando venimos de visita y no somos anfitriones, podemos disfrutar de todo eso que nos pasa al no estar en la organización”. Y en ese marco, aprovechó para invitar al Carnaval Jujeño “ahora en febrero, o sino el 1 de agosto en Pachamama”.



“La Fiesta de los correntinos tiene algo muy particular como las que tenemos en Jujuy”, dijo el secretario de Cultura de dicha Provincia a modo de similitud, y es que “el turista o el que viene a visitarnos, no son meros espectadores, sino que son protagonistas, que es un aditamento que lo debemos aprovechar, ya que te hacen sentir como tal”.



En esta segunda jornada del Ka´aru Chamamé, fueron muchos los correntinos que se congregaron en el Boca Unidos Center, ubicado en la Costanera sur, pero también se pudo observar gran presencia de turistas provenientes de las provincias de Buenos Aires, Chubut, Tierra del Fuego, Jujuy, Misiones, Santiago del Estero, Entre Ríos, Chaco, entre otros. Esta vez, los artistas que hicieron disfrutar al público con su música fueron La Pilarcita, Los Nuevos Vecinos, Oro Puro y Los Güepa Che, quienes acompañaron la gran Bailanta Chamamecera que se armó frente al escenario, vislumbrando lo que será la 32° Fiesta Nacional del Chamamé, 18° del MERCOSUR y 2° Celebración Mundial, que inicia este viernes en el Anfiteatro Cocomarola y que se extenderá hasta el 22 de enero.



Por último, Gabriel Romero repasó que “desde hace una semana estamos proponiendo diferentes actividades en las plazas, en los hospitales, en la cárcel, la Costanera, de manera que todos podamos vivir una Fiesta Nacional del Chamamé muy especial”, ya que “es la intención del gobernador Gustavo Valdés que la Fiesta llegue a todos los municipios y que en la Capital, no esté solamente en el Anfiteatro, sino por toda la ciudad”, contó.