Salud Pública refuerza acciones e insiste en los cuidados para prevenir estas enfermedades

Jueves, 12 de enero de 2023

El Gobierno Provincial lleva adelante tareas preventivas, teniendo en cuenta que en esta época llegan miles de turistas de otras provincias y países vecinos.

Se recuerda a la población el uso de repelente, mantener los ambientes limpios, eliminando recipientes que puedan servir de criadero de mosquitos y ante síntomas concurrir al centro de salud más cercano.



El Ministerio de Salud Pública, a cargo de Ricardo Cardozo, continúa con las acciones de vigilancia para evitar enfermedades vectoriales como Dengue, Zika y Chikungunya. En este marco, desde la Dirección General de Epidemiologia se llevan a delante tareas de control y preventivas.



Las acciones se enmarcan en la implementación del Plan Provincial de lucha contra el Dengue 2022-2023. Los objetivos generales comprenden la prevención del Dengue y las enfermedades transmitidas por el vector Aedes aegypti a través de acciones de ordenamiento ambiental y promoviendo la eliminación de los criaderos del mosquito, de forma preventiva.



Mercedes



La directora de Control de Enfermedades Vectoriales y Zoonosis, Lilian Percíncula, dijo que “ante la notificación de la directora del hospital de Mercedes, Laura Lacour de un caso positivo para Dengue intensificamos las medidas preventivas en esa localidad. Se trata de una mujer mayor de edad que se encontraba de viaje y pasaba de forma transitoria por la ciudad”.



“Si bien esta persona no permaneció en la ciudad, trabajamos con Guillermo Centurión, responsable del área de Zoonosis de Mercedes, en todas las medidas correspondientes. Articulamos la fumigación del predio del hospital con la provisión de los insecticidas, y también proporcionamos repelentes”, agregó.



Asimismo, recordó que “en Mercedes, además, reforzamos las medidas preventivas posteriores a las celebraciones del Gauchito Antonio Gil por la gran cantidad de personas que asistieron”.



Percíncula destacó la importancia de trabajar con Red Provincial de Control de Vectores, creada con el fin de descentralizar la tarea de los equipos de control vectorial, proveyendo de los insumos adecuados, maquinarias y materiales, como así también apuntalando las acciones de difusión en general.



Fiesta del Chamamé



Las brigadas de Zoonosis realizarán tareas de fumigación en el Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola”, en el camping de Puente Pexoa y de Riachuelo, en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé.



“Los ciclos de fumigación se llevan adelante durante las primeras horas de la mañana o al atardecer, ya que son las horas de mayor actividad del vector. Las brigadas de control de vectores de la Provincia realizan fumigación con máquina pesada, motomochilas y termonieblas. Esta tarea está recomendada ante bloqueos por casos o cuando hay gran movimiento de personas como en estos eventos de verano”, precisó Lilian Percíncula.



PARA PREVENIR DENGUE, CHIKUNGUNYA Y ZIKA



La medida más efectiva para la prevención es eliminar todos los objetos que sirven de criaderos al mosquito y también evitar sus picaduras. En el caso del zika, es importante utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales.



Evitar en la medida de lo posible, exponerse al aire libre durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, las horas de mayor actividad del mosquito.



Usar mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre.



Utilizar espirales o tabletas repelentes.



Proteger las cunas o cochecitos de bebés con mosquiteros tipo tul al permanecer al aire libre y cuidar que permitan una correcta ventilación.



Utilizar repelentes sobre la piel expuesta y renovar su aplicación cada 3 horas aproximadamente. Deben utilizarse productos que contengan DEET (N,N-dietil-m-toluamida) ya que son los más eficaces. Se recomienda leer las etiquetas de los productos.



Ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza (especialmente en la zona de los ojos), dolores musculares, articulares, erupciones, náuseas y vómitos, consultar al servicio médico local.



No automedicarse, evitando especialmente tomar aspirinas, ibuprofeno o aplicarse medicamentos inyectables ya que favorecen las hemorragias.



Las mujeres embarazadas o en edad reproductiva deben realizar una consulta con su médico antes de viajar y en caso de hacerlo es fundamental extremar las medidas de prevención de picaduras de mosquitos sobre todos teniendo en cuenta la asociación entre el virus zika y el riesgo de malformaciones fetales, como microcefalia.



Si durante el viaje o al regreso se presentan síntomas de alerta (fiebre, dolor muscular o articular, vómitos, malestar general o sarpullido), no automedicarse y consultar inmediatamente al médico.