Empleados de una comuna percibirán plus de refuerzo Martes, 10 de enero de 2023 El Intendente Municipal Mariano Hormaechea dio a conocer a través de su cuenta de twitter, que el personal municipal de planta y contratado percibirán el pago del plus de refuerzo este viernes 13.

En su red social el Jefe Comunal informa: “Comunicamos que el día viernes 13 de enero, se pagará el Plus de refuerzo para el Personal Contratado y Planta Permanente dependiente del Municipio de Goya.”