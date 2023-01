Gran concurrencia para la primera edición de Summer Moda Look en Playa El Ingá Martes, 10 de enero de 2023 Este domingo, moda, verano, gastronomía y cultura fueron la vedette de un finde distinto con el evento Moda Summer Look donde diseñadores y boutiques de la localidad mostraron las tendencias del verano 2023 en el marco de una presentación en ese espacio público.

Más de 20 casas de moda realizaron el lanzamiento de sus colecciones, este domingo desde las 21.30 hs.



La propuesta estuvo a cargo de Rio Group Eventos y Dionne Models de la mano de Raúl “Piru” Enríquez, con apoyo y adhesión de la Municipalidad de Goya.



En el marco de importantes obras de remodelación y construcción de una peatonal, es que el sector de playa “El Ingá” y barrio Mitre fueron el escenario ideal para el mega evento que convocó a más de 5 mil personas.



Esta primera edición del “Summer Moda Look” pretende marcar la agenda cultural con lo más destacado del negocio de la moda junto a la gastronomía y la cultura para ayudar a promover el consumo de diseño local y posicionar, no solo a negocios sino también potenciar el rol turístico de Goya.



La jornada empezó a las 18 horas con la actuación de conocidos DJ que fueron amenizando la calurosa tarde junto al río.



A las 21.30 horas inició el evento bajo la conducción de Maximiliano Pedrozo y la musicalización de John Lugo, de Santa Lucía, quien gracias a la excelente participación de Impacto´s Servicios brindó un show de sonido y música inigualable.



La propuesta pretendió recorrer y redescubrir otros espacios de la escena urbana donde confluyan arte, cultura, turismo, gastronomía y un toque glam de moda.



Por la pasarela desfilaron más de 30 modelos que pasearon las indumentarias tendencias de este verano y todo el 2023. Lo más destacado de la tarde noche fue el paso de embajadoras de eventos nacionales como la actual soberana de la Fiesta Nacional del Surubí y la actual reina de la Fiesta Nacional del Pacú de Esquina, quienes desfilaron distintas prendas. De igual modo, se pudo apreciar la participación de la mujer y el hombre sobre la pasarela ante una multitud.



El gran final se dio con el paso de la totalidad de las modelos junto a los actores que están detrás de escenas como estilistas, peinadores, diseñadores, mujeres empresarias de la moda, así como organizadores y animador.



Por su parte, el evento de moda contó con la colaboración de distintas áreas de la Municipalidad.



PIRU ENRIQUEZ



Agradeció a todo el equipo de la Municipalidad de Goya, al personal de su productora de eventos, a las y los modelos: “nos estamos viendo pronto, gracias por venir a la playa, a apostar por todo lo que tenemos en Goya, antes nos quejábamos que no teníamos nada en Goya bueno, acá ahora sí tenemos cosas, así que el mejor turismo lo hacemos nosotros, así que gracias nos vemos la próxima”.