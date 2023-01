La Provincia contrala los 20 focos de incendios activos

Viernes, 06 de enero de 2023

Desde el Comando de Operaciones de Emergencia (COE) dieron a conocer que actualmente en el territorio provincial se encuentran activos 20 focos de incendios que son controlados y monitoreados por las diferentes áreas del Gobierno de Corrientes.



En ese sentido, el subdirector de Defensa Civil de Corrientes, Bruno Lovinson, explicó el cuadro de situación que se registra este viernes en relación los incendios diciendo: “tenemos alrededor de 20 focos distribuidos en la provincia –en la zona Sur y Centro de la provincia- aunque todos se encuentran controlados”. “Algunos focos se encuentran activos centrados en la zona de esteros y bañados que no pueden ser controlados”, especificó.



En cuanto al trabajo que realizan desde el COE que funciona en el Ministerio de Seguridad, Lovinson sostuvo que “cada uno de estos focos son monitoreados por satélites y tierra donde contamos con información de primera mano por parte de los propietarios de las viviendas”.



Además, remarcó que el trabajo que llevan adelante los diferentes cuarteles de bomberos realizando la verificación de cada uno de los terrenos y “por tal motivo, podemos decir que actualmente la situación se encuentra controlada” pese a al complejo panorama de las altas temperaturas, la intensa sequía y la falta de precipitaciones. “Consideramos que esto no mejorará hasta la llegada del otoño”, expresó.



También hizo mención al trabajo articulado de los diferentes organismos del Gobierno provincial que trabajan en la zona de los focos junto al sector privado que contribuye con la utilización de más recursos para combatir y prevenir los incendios.



Finalmente, Lovinson volvió a insistir en la prohibición de provocar quemas y comentó que en los casos que sean necesarios y no se cumpla con la etapa de prevención se procederá a la implementación de las medidas correctivas en lo que hace al Código Contraversional “para que no tengamos que lamentar nuevamente la situación que se vivió el año pasado”.