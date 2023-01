Guido Carrillo será nuevo refuerzo de Estudiantes

Jueves, 05 de enero de 2023

Estudiantes de La Plata confirmará, a la brevedad, el regreso del delantero Guido Carrillo, ya que el acuerdo para la rescisión del contrato con Henan Songshan Longmen, de China, es total y solo restan solucionar cuestiones administrativas para cerrar la operación.



Carrillo ya tiene un plan de trabajo especial del cuerpo técnico de Estudiantes, que está realizando en su Magdalena natal y una vez que se oficialice la operación firmará un contrato hasta diciembre del 2024.



El delantero de 31 años volverá a lucir la camiseta de Estudiantes después de aquel 8 de junio del 2015 que el Pincha venció 1 a 0 a Defensa y Justicia en Varela con un gol de su autoría.



El atacante debutó en el Pincha en el 2011 en un partido en cancha de Huracán con Luis Suárez como entrenador interino tras la salida de Eduardo Berizzo. Estudiantes lo vendió al Mónaco.



En Mónaco fue compañero de Kylian Mbappé, astro del seleccionado francés, subcampeón mundial en Qatar 2022, y marcó 21 goles en 95 partidos. Luego siguió su carrera en Europa en Southampton (jugó poco y no anotó), de Inglaterra; Leganés (10 goles en 60 partidos) y Elche (7 en 53), de España.



En China no tuvo mucha continuidad por la pandemia, disputó trece encuentros y convirtió dos goles. En el Pincha su marca es de 41 tantos en 141 juegos y es uno de los máximos artilleros del club en Copa Libertadores, por detrás de Juan Ramón Verón y Mauro Boselli.



No hay aún una fecha para la presentación oficial y más teniendo en cuenta que el plantel viajará el lunes a Uruguay para quedarse hasta el 16 y disputar dos amistosos. Lo más probable es que Carrillo se quede en la ciudad para ponerse a punto físicamente.