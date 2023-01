Liberan tras 40 años a uno de los presos palestinos que más tiempo estuvo en una cárcel israelí

Jueves, 05 de enero de 2023

Karim Younis, uno de los presos palestinos que llevaba más tiempo encarcelado de forma ininterrumpida en una prisión israelí, ha sido puesto en libertad la madrugada de este jueves tras haber cumplido con una condena de 40 años

. La liberación, a sus 66 años, del conocido como “el decano de los presos” se produce pocos días después de que haya tomado posesión en Israel el Gobierno más a la derecha de su historia, que ha prometido endurecer las medidas contra reclusos palestinos. Algunos de sus ministros han planteado acciones como la retirada de la ciudadanía o incluso la pena capital en los casos más graves.



Oriundo de Ara, un pueblo de mayoría palestina en el norte de Israel, Younis fue detenido en 1983 junto a dos familiares y acusado del secuestro y el asesinato tres años antes de un soldado israelí en los ocupados Altos del Golán. El palestino fue inicialmente condenado a muerte, pero su pena fue luego reducida a cadena perpetua y finalmente fijada en 40 años. Según la Comisión de Asuntos de Detenidos y ExDetenidos palestina, Younis ha sido el preso palestino que más tiempo seguido ha pasado en las cárceles israelíes, seguido de su primo.



Younis ha explicado a la cadena catarí Al Jazeera, tras salir de la cárcel, que agentes del servicio de prisiones israelí acudieron esta misma madrugada a su celda para comunicarle que iba a ser puesto en libertad. Varios medios palestinos e israelíes han informado que el procedimiento se ha realizado al amanecer para evitar celebraciones en los alrededores de la cárcel al norte de Tel Aviv donde ha cumplido condena. Y con esta misma intención, el palestino ha sido liberado en la estación de autobuses de una localidad cercana.



El palestino ha sido recibido al cabo de unas horas en su pueblo natal por familiares y numerosos simpatizantes, y vídeos difundidos en las redes lo muestran llegando entre vítores y cánticos a hombros de otro hombre y envuelto en la emblemática kufiya blanca y negra. En otras imágenes aparece enarbolando la bandera palestina. El presidente palestino, Mahmud Abbas, y el primer ministro, Mohammad Shtayyeh, han celebrado su puesta en libertad en dos comunicados recogidos por la agencia de noticias oficial WAFA.



“He ofrecido 40 años de mi vida como sacrificio por mi pueblo, y todos los prisioneros tienen la fuerza y la entrega para ofrecer eso, por la libertad de su pueblo”, ha expresado Younis en una de sus primeras declaraciones ante los medios, según ha informado WAFA. Younis también ha dirigido palabras a los palestinos que permanecen entre rejas: “Salí de prisión y dejé atrás mi corazón, con mis compañeros de cautiverio, que llevan sus cuerpos a cuestas, y caminan con la muerte andando con ellos.”



Compromiso con la lucha del pueblo palestino



Durante su tiempo en prisión, Younis se licenció en Ciencias Políticas e Historia de Oriente Próximo, escribió dos libros y se mantuvo muy comprometido con la lucha del pueblo palestino y con la causa de sus compatriotas encerrados en prisión. También se le recuerda por haber participado en muchas de las acciones protagonizadas por este colectivo, incluidas huelgas de hambre, la última de las cuales, de 42 días, fue en 2017. Medios palestinos han destacado asimismo cómo Younis vio la vida pasar entre rejas, período durante el cual murieron primero su padre, en 2013, y luego su madre, hace medio año. En ambos casos no se le permitió asistir a sus funerales. En 2017, Abbas nombró a Younis miembro del Comité Central de la formación Fatah.



Hace una década se esperaba que Younis fuera liberado en el marco de un acuerdo negociado por el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, que incluía la liberación por fases de presos palestinos que habían permanecido detenidos en Israel durante largos períodos. Sin embargo, la mayoría de quienes fueron liberados por las autoridades israelíes fueron palestinos de los territorios ocupados de Cisjordania y Gaza, mientras que la mayoría de palestinos de Israel y de la Jerusalén Este ocupada, como Younis, no llegaron a ser puestos en libertad, según han recordado medios palestinos.



“Estos momentos son indescriptibles, y mis sentimientos se calcificaron, hasta el punto de que no siento lo que siento. Soy incapaz de expresar mis sentimientos; es la primera vez que veo el espacio, y veo el mundo en él cambiando. Salí a un mundo diferente del mundo que dejé”, ha expresado Younis tras su liberación.



Su salida de prisión llega pocos días después de la formación del Gobierno más escorado a la derecha que ha conocido nunca Israel, y que ha prometido adoptar medidas todavía más duras que las actuales contra los presos palestinos en el país. Actualmente, unos 4.700 palestinos permanecen en prisiones israelíes, entre los que se cuentan 150 menores y más de 800 sin cargos ni juicio, según el recuento de la Sociedad de Prisioneros Palestinos.



El nuevo ministro del Interior, el ultraortodoxo Aryeh Deri, planteó este mismo martes la posibilidad de que se le retire la ciudadanía israelí a Younis alegando que este la utiliza para perjudicar al país. En esta línea, también un grupo de diputados del Parlamento que salió elegido en los comicios legislativos celebrados el pasado noviembre está ultimando un proyecto de ley que contempla poder anular la ciudadanía a terroristas convictos.



El ministro de Seguridad Nacional, el ultra Itmar Ben Gvir, que supervisa la Policía y que el pasado martes desató la polémica y múltiples condenas internacionales por pasearse por la sensible Explanada de las Mezquitas de Jerusalén, ha planteado incluso que se aplique la pena capital a los palestinos que sean declarados culpables de matar a israelíes.



Sigue toda la información internacional en Facebook y Twitter, o en nuestra newsletter semanal.