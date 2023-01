No habilitan tres playas municipales por falta de agua Jueves, 05 de enero de 2023 La decisión, por el fenómeno, genera un impacto negativo en las economías municipales en plena temporada alta de vacaciones en el verano 2023. En Goya, Santa Lucía y el municipio de San Isidro, las autoridades locales decidieron no habilitar el ingreso de público a sus playas debido a la bajante extrema existente.



En Goya, Santa Lucía y el municipio de San Isidro, las autoridades locales decidieron no habilitar playas por falta de agua. Genera un impacto negativo en las economías locales de los municipios.



La sequía golpea la temporada de verano en el interior provincial: San Isidro –municipio rural- en el Departamento Goya y Santa Lucía. Los municipios informaron a la comunidad la no habilitación.



En Santa Lucía comunicaron "por falta de agua prohíben el ingreso al balneario, con el fin de cuidar la integridad física de las personas”.



Por su parte la Municipalidad de San Isidro, comunicó: “Se informa no se habilita aún la playa en el camping Municipal del Paso Santa Rosa debido a la constante bajante del río Corrientes”.