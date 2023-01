En la costa del Paraná y con gran marco de público, se vivió el primer "Atardecer en Chamamé"

Jueves, 05 de enero de 2023

La edición 2023 de la Fiesta Nacional del Chamamé ya se palpita en la ciudad de Corrientes, a poco más de una semana de su inicio en el Anfiteatro “Mario del Tránsito Cocomarola”.

Es así que este miércoles se llevó adelante “Ka´aru Chamamé” o “Atardecer en Chamamé”, uno de los tantos espacios que desde el Gobierno provincial suman como alternativa para los correntinos y turistas, que quieran disfrutar de manera gratuita de una tradicional Bailanta Chamamecera, con la actuación de destacados artistas y en la costa del río Paraná, más precisamente en el predio del Boca Unidos Center.



Asistió al primer “Atardecer en Chamamé” el vicegobernador Pedro Braillard Poccard, quién señaló que “la Fiesta hay que empezar a vivirla lo antes posible y en la mayor cantidad de lugares, para que mucha más gente la pueda disfrutar”. Dicha iniciativa, que es coordinada por el Instituto de Cultura de Corrientes, se repetirá los próximos miércoles 11 y 18 de enero en el mismo lugar, el Boca Unidos Center, ubicado sobre Costanera Sur.



De esta manera “empezamos ya a palpitar y vivir lo que es este gran evento del chamamé, que cada año se supera así mismo en cuanto a prestigio, la calidad artística y también en todos los espacios que, como este, son complementarios de la Fiesta grande”, remarcó Braillard Poccard. Asimismo, expresó su agradecimiento a los organizadores y los felicitó, pero fundamentalmente “quiero agradecer a los músicos y poetas, porque sin ellos no tendríamos todo esto, porque el chamamé fue creciendo en prestigio en la Argentina a través del tiempo, gracias al permanente y persistente trabajo de los artistas, que fueron avanzando a medida que el país fue valorizando cada vez más nuestra música”.



En la oportunidad, subieron al escenario para ponerle música al atardecer de verano en la Capital correntina, Irundy, Gianella Niwoyda, Ariel Gauna y su nueva propuesta, y Los Vecinos junto a Cindy Ávalos. Mientras que paralelamente varios de los presentes, entre niños, jóvenes y adultos, se animaron a salir a bailar, conformando una gran bailanta chamamecera.



“Celebración de nuestra identidad”



Por su parte, el director de la Fiesta Nacional del Chamamé, Eduardo Sívori, que también se encontraba presente en el lugar, aseguró que “comienza a visualizarse lo que hace mucho tiempo pensamos, que la Fiesta no eran solamente eventos, sino que básicamente es la participación de la comunidad portadora, que somos todos nosotros, principalmente el público, la gente que trajo hasta nuestros días muy vivo el chamamé, y que fue la razón por la cual UNESCO nos dio el reconocimiento del Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.



Sostuvo así que “ahora comienza a verse a lo largo de estos 20 años de recuperación de la Fiesta, el formato participativo, porque de eso se trata, de recuperar ese concepto de celebración de la gente, que para nosotros es celebración de nuestra identidad, de nuestra manera de ser”.



Cabe recordar que la programación de artistas para el próximo miércoles 11 de enero a partir de las 20 horas, consiste en La Pilarcita, Los Nuevos Vecinos, Oro Puro, y Los Güepa Che. En tanto que para el 18 de este mes, está previsto Roberto Robledo y los Chaque Che, Vicky Sánchez, Embajada Playadito con Nélida Argentina Zenón, y Tomás Zacarías y Naiara Ghent (ex acordeonista de Sele Vera).