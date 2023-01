Amplia expectativa por la vuelta del carnaval goyano

Martes, 03 de enero de 2023

. El Director de Turismo, T.T. Sebastián Candia Di Biasio, manifestó su asombro por ello y afirmó que esto “da un buen panorama de lo que serán nuestros carnavales”.

A 25 días de la noche inaugural, el carnaval ya se vive en Goya con entusiasmo, y prueba de ello fue la impresionante presencia de público que reunió el reciente lanzamiento de este producto turístico de la ciudad en la Estación de los Niños También adelantó que en los días sucesivos habrán “movidas promocionales” para difundir y motivar más todavía la participación del público.



Se refirió al valor de la entrada general y las promociones, así como de los puntos de venta distribuidos en toda la ciudad. “Un punto de venta en la zona norte, otro en la zona sur, y en la zona centro seguramente será en la Dirección de Turismo. Es un paso más que se da para darle comodidad a los usuarios para que puedan acceder a la compra de las entradas de manera sencilla”.



Para el director de Turismo de Goya “el carnaval está mejorando, la organización está a la altura de las circunstancias, y quizá solo falte fortalecer un poco más el apoyo de la gente al evento”. Por otra parte, señaló que “el contar con una coordinación dentro del organigrama municipal, que trabaje exclusivamente en relación al carnaval, habla de la intención del municipio de dedicarle tiempo, de fortalecerlo como atractivo turístico. Los resultados están a la vista”.





ENTRADAS



“Con la Coordinadora de Carnavales Isabel Vernengo estuvimos dialogando sobre la venta de entradas, que prácticamente ya tenemos todo como para empezar con la venta de anticipadas”.



La entrada General es de 500 pesos, y se abona a partir de los 12 años. Las anticipadas valen 400$ y habrá un Combo de 4 entradas pagando solo 3, es decir a 1.500$. “Tanto las anticipadas como los combos van a tener validez hasta las 23 hs. Queremos empezar a formar la conducta del goyano de que concurran temprano a los eventos, porque por ahí se iba llenando a medida que las comparsas pasaban, por eso decidimos darle una hora máxima de ingreso a aquellos que compren combos y anticipadas”, aclaró De Biasio.



La organización va a disponer de puntos de venta distribuidos en toda la ciudad.



“Las comparsas están muy motivadas. Invito a todos a vivir el carnaval; el 28 va a ser una gran noche, luego tenemos el 4, el 11 y el 18 para seguir apoyando. Son cuatro noches y yo confío que un poco más de este gran espectáculo para todos los goyanos y visitantes. El carnaval motiva, es parte de nuestra esencia y cultura como correntinos”, añadió.



FRUTO DEL COMPROMISO DE LAS COMPARSAS



No solo el director de Turismo observó con sorpresivo agrado la gran concurrencia el día del lanzamiento, también los presidentes de comparsas presentes coincidieron en ello. Pero para Candia De Biasio “esto no es casual”, sino el fruto del compromiso de las comparsas. “La gente no se quedó obligada, sino porque estaba viendo un buen espectáculo, y eso es lo importante: cuando las comparsas se comprometen y brindan un buen espectáculo la gente responde de esa manera”.



“Desde el Estado, nosotros tendremos que tratar de normalizar la mayor cantidad de cosas para que ellos puedan desarrollar su actividad de la manera más armónica y espectacular posible, en el sentido amplio de la palabra espectacular. Entendemos que el carnaval es un gran show, las comparsas son los artífices de que esto ocurra y nosotros nos debemos brindar a darles buen servicio a ellos para que puedan luego desarrollar un buen show hacia la gente, que es la que confía en el evento abonando la entrada”.



En otro orden, consideró que “contar con un espacio como Costa Surubí para este tipo de espectáculo es un gran beneficio. Antes se tenía que disponer de una calle y armar todo en cuestión de días por infinidad de pormenores, evitar interrumpir el tránsito lo menos posible, por ejemplo, y hoy se trabaja con mucho más tiempo en un predio que está en óptimas condiciones y eso se traduce en un evento cómodo, seguro, accesible. Son todos detalles que van a hacer de este carnaval un gran show”.