Se reúne la cúpula nacional de la UCR para definir la campaña y esperan a Valdés

Martes, 03 de enero de 2023

Gerardo Morales realizó la convocatoria para el lunes con el objetivo de decidir la estrategia electoral e intentar posicionarse como precandidato presidencial. Aguardan a Valdés para que sea parte de las negociaciones.



El presidente de la UCR nacional, Gerardo Morales, convocó a una reunión en Mar del Plata para el próximo 9 de enero con el fin de terminar de definir la estrategia electoral de cara a las elecciones presidenciales. Pero tras el intento fallido de ir a internas con el diputado nacional Facundo Manes apuestan a que el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, forme parte de las negociaciones para terminar de dirimir al candidato radical.



El cónclave convocado por Morales será el primero del año, luego de la truncada reunión que se organizó el 21 de diciembre en Buenos Aires, donde intentó avanzar con su propuesta de ir a las urnas dentro del radicalismo para definir el candidato a presidente para hacerle frente al PRO que también apuesta a encabezar la fórmula de Juntos por el Cambio. Pero a pesar de que se mostraron juntos Morales y Manes en la inauguración de la nueva sede de la Juventud Radical nacional, que contó también con la presencia de Valdés, esta posibilidad fue desestimada por el neurólogo.



En este sentido, el gobernador de Corrientes había considerado como “una mala idea” ir a internas dentro del radicalismo. “Me parece una idea sin cabeza”, dijo en diálogo con Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).



“Nosotros podemos ofrecerle a la sociedad, en una sola elección, todos los mejores candidatos de la UCR, como está el sistema”, continuó. “No hay por qué ofrecer uno solo si uno puede ofrecer dos, tres o cuatro candidatos a vicepresidente de la Nación. Es como salir a correr una carrera, pero uno corre embolsado y no tiene sentido. Es como correr con una sola pierna, no es una idea buena para el sistema electoral, que es competitivo y diseñado para que todos puedan competir al mismo tiempo”, remarcó.



Negociaciones



En este escenario, Manes encabezará la nueva etapa “Misión Argentina”. que constaría de eventos en todo el país, y Morales no perderá de vista su campaña, que podría lanzarse de manera oficial en febrero, tras el intento fallido de convocar a internas. En tanto, los armadores de campaña del mandatario jujeño informaron a Infobae que “en Mar del Plata buscarán sentar las bases para la creación de una mesa de trabajo con los principales referentes radicales de todas las provincias”.



En esa línea, también aseguran que esperan al gobernador de Corrientes para “sumar a las negociaciones necesarias para definir candidaturas” y afirman que “los máximos referentes de Mendoza (por Alfredo Cornejo) y de Corrientes (por Gustavo Valdés) están distanciados con el jujeño y son los promotores de la figura presidencial del neurólogo”.



Desde las oficinas no pudieron confirmar la presencia del gobernador del taragüí en el cónclave radical, mientras que Infobae informó que “la participación del gobernador de Corrientes al encuentro en Mar del Plata todavía está en duda. En su entorno explican que es muy celoso de su agenda pero estiman que se tomará unos días de vacaciones en su provincia o en alguna ciudad aledaña a su territorio para estar cerca ante cualquier inconveniente, como sucedió cuando se desataron los incendios a principios de año. También dedicará su tiempo a participar del Festival del Chamamé”.



Militar



Mientras la UCR debe dirimir sus internas para proponer su candidato a presidente, Valdés casi al cierre del año 2022 apostó desde Goya a ser gobierno nacional. “Este 2023 no es un 2023 cualquiera, nosotros tenemos que volver al gobierno nacional con Juntos por el Cambio y mejor si tenemos un gobierno de UCR al frente, porque tenemos la convicción, la fuerza y la esperanza de un pueblo que cree en nosotros”, dijo.



Asimismo, advirtió que “no crean que el triunfo se logra, que va a venir solo porque tienen la peor imagen de gobierno, de cualquier gobierno nacional. No se confíen, para ganar una elección, hay que militar; para ganar el voto, hay que convencer, hay que hablar, hablen con los jóvenes fundamentalmente. Hoy tenemos un populismo que parece que les nubla la vista, y no les explican acabadamente toda la historia”.