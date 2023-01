Desde que se habilitó el Comando Operativo de Emergencias, ya se controlaron más de 80 focos de incendios

Martes, 03 de enero de 2023

Señalaron que, respecto a la lucha contra el fuego, “venimos teniendo una situación bastante tranquila”, ya que las últimas lluvias registradas trajeron cierto alivio y “hoy solamente tenemos cuatro focos activos” en Corrientes.

Tras haber entrado en funcionamiento días atrás la oficina de coordinación del Comando Operativo de Emergencias (COE) de Corrientes, conformado para la Emergencia Ígnea e instalado en el Ministerio de Seguridad de la Provincia, desde el área informaron este martes que hasta el momento se llevan coordinados y controlados más de 80 focos de incendios en el interior.



El subdirector de Defensa Civil de la Provincia, Bruno Lovinson, brindó a la prensa información sobre el estado actual de los incendios en Corrientes y explicó que las últimas lluvias, si bien con valores bajos, ya que no superaron los 30 milímetros, impactó de manera positiva sobre los focos que se encontraban activos sobre el territorio correntino. De esta manera, señaló que “hoy solamente tenemos cuatro focos activos, los cuales fueron confirmados en el que se están quemando esteros y bañados, pero no incurren en ningún riesgo en principio para alguna propiedad”.



Detalló que “la mayoría de estos focos se sitúan en el sur provincial, que es donde menos precipitó en las últimas horas”. Igualmente “mantenemos todo el tiempo comunicación directa no solamente con la Policía de esas jurisdicciones, sino también con los propios propietarios de los campos y eso nos da la tranquilidad de poder estar en contacto más directo con ellos y trabajar de primera mano la información”, remarcó Lovinson.



Sobre el COE, desde que empezó a operar la semana pasada, “ya se coordinaron más de 80 incendios en el interior de la Provincia, lo cual nos da la tranquilidad primero de tener detección temprana de los incendios y abordaje rápido de los focos”, remarcó el subdirector de Defensa Civil. Explicó, por otra parte, que el COE permite que “la situación que se canalice por acá, pueda ser bajado a terreno y que los equipos que estén trabajando, sean bomberos o brigadistas, tengan información técnica”.



Destacó además la entrega de equipamiento que hizo el Gobierno provincial días atrás para bomberos voluntarios, como las 20 camionetas 4x4, otra serie de vehículos como autobombas que se tenía previsto entregar y el desplazamiento de 10 unidades operativas de la brigada de incendios forestales en Corrientes, “lo que nos da bastante poder para salir a combatir los incendios” señaló.



Por último, Bruno Lovinson, recordó que sigue en vigencia “la prohibición de quemas para todo el territorio”, así que “le pedimos a la gente que no queme porque es la única manera de prevenir”. Y recalcó: “pasamos de la etapa de prevención a la de aplicación, lo que significa que la Policía está trabajando de manera preventiva con la aplicación del Código Contravencional y en algunos casos donde amerite, se iniciarán actuaciones judiciales”.