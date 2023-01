La leyenda del tenis Martina Navratilova anunció que padece cáncer de garganta y mama

Lunes, 02 de enero de 2023

La ganadora de nueve títulos de Wimbledon dio detalles de cómo afrontará el tratamiento de la enfermedad.



Una noticia generó impacto en el mundo del deporte. Martina Navratilova, leyenda del tenis femenino y mundial, confirmó que padece dos tipos de cáncer, de garganta y de mama. La ganadora de 18 títulos de Grand Slam a nivel individual lo hizo público después de descubrir un ganglio linfático inflamado en su cuello en noviembre del año pasado.



“Este doble golpe es grave, pero aún se puede solucionar”, dijo la estadounidense nacida en la República Checa en un comunicado que se difundió a la prensa internacional. “Espero un resultado favorable. Va a ser difícil por un tiempo, pero lucharé con todo lo que tengo”, agregó una de las mejores jugadoras de la disciplina de todos los tiempos.



Es importante señalar que este nuevo diagnóstico se produce después de que la ex número del mundo del circuito de la WTA se recuperó de un cáncer de mama en 2010 después de llevar adelante un tratamiento con radiación.



Navratilova, ganadora de 59 títulos de Grand Slam si contamos su participación en singles y dobles en el transcurso de sus 40 años de carrera, no viajará al Abierto de Australia que se jugará en enero donde iba a ser comentarista de televisión para un medio especializado.



A través de una declaración que se difundió a los medios, el representante de la histórica tenista describió que el pronóstico médico es “bueno”. “Martina Navratilova ha sido diagnosticada con cáncer de garganta en etapa uno. Comenzará su tratamiento este mes”, estableció el reporte.



“El tipo de cáncer es el VPH y este tipo en particular responde muy bien al tratamiento. Martina notó un ganglio linfático agrandado en su cuello durante las finales de la WTA en Fort Worth. Cuando no bajó, se realizó una biopsia y los resultados dieron como cáncer de garganta en etapa uno”, aclaró el agente de la nacionalizada estadounidense.



Luego de esto, el representante dio detalles de cómo Navratilova reconoció que tenía un problema en su busto. “Al mismo tiempo que Martina se sometía a las pruebas de garganta, se encontró una forma sospechosa en su seno, que posteriormente fue diagnosticada como cáncer, completamente ajena al cáncer de garganta”, explicó.



“Ambos tipos de cáncer se encuentran en sus primeras etapas con excelentes resultados. Martina no cubrirá el Abierto de Australia para Tennis Channel desde su estudio, pero espera poder unirse de vez en cuando a través de Zoom”, agregó en relación a la tarea profesional que la ex tenista estaba lista para cumplir durante el mes de enero.



Cuando estaba cerca de cumplir 50 años en 2006, Navratilova decidió retirarse del tenis profesional después de ganar su último Grand Slam en la categoría dobles mixtos junto a Bob Bryan en el US Open. Gracias a ese título se convirtió en la jugadora de mayor edad en ganar un título de los grandes abiertos del circuito.



Hace ya ocho años, en 2015, Navratilova se casó con su actual pareja Julia Lemigova, con la que lleva más de dos décadas de relación, .