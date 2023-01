Sancionarán a Enzo Fernández en Portugal

Lunes, 02 de enero de 2023

Enzo Fernández es de los jugadores más requeridos en el presente mercado de pases europeo debido a su gran performance en el Mundial de Qatar 2022, y en medio de lo que parece su inminente salida del Benfica, el club portugués lo sancionará en las próximas horas.



El ex mediocampista de River podría convertirse en jugador del Chelsea inglés en las próximas horas. El equipo londinenses pagaría 120 millones de euros por el futbolista que también fue sondeado por el Manchester United, Liverpool y Real Madrid, entre otros.







Sin embargo, en el conjunto portugués no tomaron a nada bien que el mejor jugador joven del Mundial de Qatar 2022 haya faltado a las dos prácticas de este lunes debido a que viajó a la Argentina para pasar el Año Nuevo junto a su familia.



En este marco, medios portugueses aseguran que Enzo sería multado por el Benfica. Según el medio portugués Record, hay muchísimo enojo por la actitud del jugador y le habrían dado un ultimátum para que regrese de inmediato.



Desde el entorno del jugador aseguran que esta decisión fue tomada con el permiso de Rui Costa, presidente de la institución. El ex River ya se encuentra en viaje a Portugal, a la espera de conocer cuál será la sanción una vez que arribe al país.