La venta de Enzo podría ser una de las más caras de la historia Martes, 27 de diciembre de 2022 Tres clubes top de Europa van a la carga por Enzo Fernández y están dispuestos a pagar una cifra que supera la cláusula de rescisión. El ex River se podría meter entre los fichajes más altos de la historia del fútbol. Enzo Fernández partió al Benfica a mediados de 2022, luego de la eliminación de River en el Copa Libertadores, con la ilusión de demostrar en Europa el gran nivel que venía sosteniendo en el fútbol argentino. Su traspaso al conjunto portugal se produjo a cambio de 10 millones euros más bonus de 8 millones de la moneda europea por el 75% de su ficha. El club de Núñez, sabiendo que el mediocampista tenía potencial de sobra, conservó el 25% de los derechos económicos pensando en una futura venta. Lo que pocos imaginaban es que seis meses después, esté a punto de convertirse en uno de los jugadores más caros del mundo.



Enzo Fernández la rompió toda en la Copa del Mundo. No sorprende si tenemos que cuenta que apenas puso un pie en Benfica, se transformó en la figura del equipo. Varios equipos de la Premier League, entre ellos el Liverpool y el Manchester United, comenzaron a seguir de cerca sus actuaciones y a sondear sus condiciones. Hasta que llegó el Mundial de Qatar y se dio un fenómeno particular: el ex mediocampista de River se metió en la lista de 26 gracias a los últimos amistosos, arrancó desde el banco de suplentes, tuvo la chance de debutar desde el inicio en el segundo partido -decisivo- contra México, jugó un partidazo, marcó un gol antológico y de ahí en adelante no salió nunca más.



La Selección Argentina creció desde el ingreso de Enzo y terminó coronándose campeón del mundo. Con apenas 21 años, se quedó con el premio al mejor futbolista joven que entregó la FIFA luego de la final contra Francia, pero hay otro título intangible y también muy valioso: el reconocimiento de todo el mundo del fútbol, desde el propio Lionel Messi hasta los mismos adversarios. Si antes de la participación en Qatar estaba en el radar de los equipos más importantes de la Premier, luego de sellar una gran Copa del Mundo se transformó en uno de los jugadores más codiciados. Y no sólo eso: también valorizó su precio de mercado.



Mientras Enzo Fernández estaba arriba de un micro descapotable festejando la obtención de la Copa del Mundo junto a sus compañeros y seis millones de hinchas argentinos que salieron a copar las calles para saludar a sus ídolos, las noticias que llegaban desde el Viejo Continente eran de alto impacto. Por un lado, algunos portales españoles anunciaban que el Real Madrid estaba dispuesto a pagar 100 millones de dólares por el joven mediocampista. Por el otro, en Inglaterra señalaban que el Liverpool ya tenía un preacuerdo con el volante y que su llegada a los Reds estaba más que avanzada. ¿La cifra? Una suma similar a la que había ofrecido el Merengue.



Sin embargo, más allá del interés que desperto el ex mediocampista de River y de las exorbitantes cifras que se manejaron en esas primeras horas, el Benfica tomó una postura firme: no vender a Enzo Fernández en este mercado de pases del invierno europeo, a menos que algún club esté dispuesto a pagar la cláusula de rescisión, valuada en 120 millones de euros. Una noticia que fue bien recibida en las oficinas del primer piso del Monumental, teniendo en cuenta que el Más Grande posee el 25% de la ficha y podría recibir unos 30 millones de euros en caso de una venta por la cláusula.



¿La venta más cara de la historia?



La determinación que tomó el Benfica no achicó a los clubes más importantes del fútbol europeo, que tienen la billetera necesaria para invertir en ese diamante en bruto llamado Enzo Fernández. En las últimas horas los principales diarios deportivos de Portugal anunciaron en sus portadas que el reconocido empresario Jorge Mendes tiene un poder para negociar por Enzo y que recibió al menos tres propuestas para ofertar por el crack argentino que superan la cláusula de rescisión. La cifra superaría los 127.5 millones de euros. ¿Los clubes? Manchester United, Liverpool y Real Madrid.