Convertirán en museo la habitación que usó Messi en el mundial de Qatar

Martes, 27 de diciembre de 2022

Además, se convirtió en el guía de varios pichones de crack y cerró su participación en los Mundiales. Por ello, en Qatar ya tienen un destino especial para su habitación.

Lionel Messi vivió una Copa del Mundo distinta. Especial. Emotiva. Y no sólo por el desenlace. Claro, para llegar a quedarse con el trofeo que soñó toda su vida, el 10 concentró sin Sergio Agüero, su compañero de toda la vida.



Más de 40 días. 600 horas. Noches y noches con el mismo sueño: levantar la Copa del Mundo. La habitación B201 de la Universidad de Qatar no podía regresar como si nada al uso diario y por eso los qataríes ya tomaron una decisión respecto al cuarto en el que Leo estuvo más de 40 días sólo (y la última noche compartió con el Kun).



Según informaron desde la Universidad que alojó a la Selección Argentina durante la cita máxima, la habitación B201 quedará como un pequeño museo público. Allí se colocarán fotos y recuerdos de una Copa del Mundo histórica para el país organizador, aunque no se tocará la cama donde tantas veces el 10 soñó su consagración absoluta.



Bolavip