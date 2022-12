Chamamé: con una coreografía multitudinaria se representan tres figuras del Litoral

Martes, 27 de diciembre de 2022

Más de 300 correntinos participaron de un cuadro coreográfico a gran escala que se estrenará durante la 32ª Fiesta Nacional del Chamamé, del 13 al 22 de enero, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.







Esta propuesta liderada por el coreógrafo Matías Pedemonte fue filmada a principios de diciembre en tres puntos de la Costanera, y formaron parte personas que no son profesionales de la danza y que con la guía del bailarín formaron figuras vinculadas a la naturaleza, la música y la fuerza de la fe.



El Gobierno de la Provincia de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, avanza con los detalles organizativos para la 32ª Fiesta Nacional del Chamamé, 18ª Fiesta del Chamamé del MERCOSUR y 2ª Celebración Mundial, que se vivirá a pleno en el Cocomarola y en distintos rincones de la provincia y del país.



Entre las múltiples propuestas que se están preparando, el público podrá disfrutar durante la celebración chamamecera de la coreografía que hicieron más de 300 correntinos. Una producción que fue filmada en la costanera y se proyectará en las pantallas gigantes ubicadas en el mítico escenario Osvaldo Sosa Cordero.



“La coreografía es una propuesta integradora para quienes quieren ser parte de la Fiesta y no son profesionales en la danza, permitiendo que personas de distintas edades se animen a bailar y ser parte de esta propuesta artística”, señaló el coreógrafo Matias Pedemonte.



Anticipó que a través de la coreografía se representan tres figuras claves del Litoral. “Estas figuras tienen que ver con la preservación y cuidado de nuestra fauna, nuestra cultura musical y la fuerza de la fe como símbolo de protección”, agregó.



Para ello, en la coreografía se intervinieron tres espacios representativos de la ciudad de Corrientes: Costanera y 3 de Abril, Paseo Iberá y el monumento a La Cruz de los Milagros.



“Me permito soñar y pensar que este proyecto siga creciendo y que no solo sea un hecho que nos une artísticamente si no que también sea un evento turístico, ya que muchas personas del interior han querido participar pero se les hizo imposible asistir a los ensayos por la logística que para ellos representaba. Pero en un futuro no muy lejano, mi gran deseo sería que esto sea un acontecimiento cultural que año a año nos una en Corrientes y que hasta pueda generarse ocupación en los hoteles de la ciudad durante todo el periodo que está coreografía se ensaye generando así turismo, no sólo local sino también de las provincias hermanas”, reflexionó.



En este mismo sentido, indicó: “Este chamamé para un mundo nuevo viene a dejar un mensaje esperanzador, que ojalá podamos plantar esa semilla en todas aquellas personas que vean esta gran coreografía”.



Coreografía



El tema musical principal de la coreografía es "Así se baila el chamamé" en una versión del dúo Los Campedrinos, con su característica energía juvenil, además en el video final se hace una pequeña intervención musical con una versión de "La Caú" de Raúl Barboza.



Para esta puesta en escena, el coreógrafo contó con un equipo de producción y logística integrado por Belén Ibarra como asistente de logística y producción, Vanesa Obregón en producción, y Pablo Gómez como asistente de ensayos.



Por su parte, el muralista correntino Pablo Rauber se encargó -junto con su equipo de trabajo- de plasmar a gran escala, en cada locación, “los dibujos coreográficos que fui creando y que fueron sumamente necesarios para que todo saliera de maravillas”, indicó. Además, el equipo de filmación y edición estuvo conformado por Joaquín Dalmasso, José Suerte y Juan Domínguez.



“No me queda más que agradecer al Gobierno de la Provincia de Corrientes que a través del Instituto de Cultura, con Gabriel Romero a la cabeza, Eduardo Sívori y Lucia Alvira volvieron a confiar en mí para llevar a cabo tremendo proyecto”, expresó Pedemonte.



“Y a todas esas "almas enchamigadas" que una vez más se sumaron a esta hermosa danza multitudinaria”, concluyó.