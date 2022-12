Esquina celebrará las bodas de oro de su Fiesta de la Sandía y la Producción

Martes, 27 de diciembre de 2022



La Fiesta Provincial de la Sandía y la Producción se realizará este jueves 29 y viernes 30 de diciembre en la ciudad de Esquina.

Un evento que cierra el calendario turístico en Corrientes y que cuenta con dos momentos únicos como el certamen de peso y sabor y la celebración en el escenario para coronar a la soberana y disfrutar de un espectáculo musical.



El jueves, la sede del Club Sportiva concentrará a productores dando marco a la competencia por peso y sabor. De 14 a 18 horas, un calificado jurado evaluará las frutas presentadas determinando los correspondientes ganadores en cada categoría.



En tanto que el viernes, en la explanada del puerto local, se elegirá la embajadora de la Fiesta, además los productores ganadores del certamen recibirán sus premios y se desarrollará un gran festival musical. El costo de las entradas anticipadas es de $500 y para quienes lo adquieran en puerta valdrá $700.



Se prevé la actuación de artistas destacados de la talla de Yamila Cafrune, Diego Gutiérrez, Ángel Piciochi, Delfina Salomón, Gente de Ley, Matías Sotelo y Los Continuados y Santiago “Bocha” Sheridan, en tanto que también será parte de la velada el Ballet Alma Guaraní.



La organización de la Fiesta está cargo del Club Sportiva Esquinense cuyo presidente Fernando Piaggio anticipó que este evento representa la identidad cultural de Esquina, nos identifica como ciudad y como pueblo, el público local espera este momento para cerrar el año. Al mismo tiempo dijo que cuentan con el acompañamiento del Gobierno provincial y municipal, además del Ministerio de Turismo y de empresas y comercios locales.



En comunicación con el área de prensa del Ministerio de Turismo de Corrientes advirtió que, de acuerdo a la temporada productiva el certamen de peso y sabor no tendrá frutas que superen los valores establecidos, pero que sin embargo la variedad y cantidad harán que los jurados tengan una difícil tarea. En tal sentido, recordó que esta competencia se retomó el año pasado ya que, en 2020, producto de la pandemia, no hubo Fiesta, aunque sí un registro de una sandía récord con un peso de 51,5 kg que no concursó, pero logró un reconocimiento posterior.