Un ataque con un dron deja 3 muertos en una base aérea rusa de bombarderos

Lunes, 26 de diciembre de 2022

Un ataque con un dron contra una base aérea en el sur de Rusia dejó tres muertos, informó este lunes el gobierno de Moscú.



Las defensas rusas derribaron el dron cerca de la base de Engels, pero los escombros que cayeron hirieron fatalmente a tres miembros de su personal técnico, dijo el Ministerio de Defensa ruso.



A principios de este mes, Rusia acusó a Ucrania de un ataque similar en el aeródromo, hogar de los bombarderos que han llevado a cabo ataques con misiles en suelo ucraniano.



La base se encuentra a unos 650 kilómetros al noreste de la frontera Ucrania.



El ejército ucraniano no se ha responsabilizado del ataque, pero el portavoz de la fuerza aérea de dicho país, Yuriy Ihnat, indicó que las explosiones fueron el resultado de lo que Rusia está haciendo en territorio ucraniano.



Ihnat agregó que las imágenes satelitales del aeródromo pronto revelarían el daño completo del ataque del lunes.



El gobernador ruso de Saratov, Roman Busargin, expresó sus condolencias a las familias y amigos de los fallecidos y dijo que "no había absolutamente ninguna amenaza para los residentes" de la ciudad de Engels.



Horas después del ataque, el servicio de seguridad FSB de Rusia anunció que había matado a un "grupo de saboteadores" de cuatro miembros que intentaba ingresar a la región fronteriza de Bryansk desde Ucrania, armados con artefactos explosivos improvisados y metralletas de fabricación alemana.



El FSB publicó un video de lo que dijo fue la "aniquilación" del grupo, aunque no hay una confirmación independiente de este hecho.



En territorio ruso



Este nuevo ataque con drones dentro de Rusia se produce después de los dos ocurridos el 5 de diciembre a cientos de kilómetros de la línea del frente, tanto en la base de Engels como en la región de Ryazan.



En ese momento, el Kremlin también dijo que la caída de escombros había matado a tres militares e informó que que dos aviones sufrieron daños leves.



El Kremlin ha acusado a Ucrania de atacar su territorio anteriormente, pero los últimos incidentes han tenido lugar mucho más adentro del territorio ruso.



Después de los ataques de diciembre, hubo llamamientos generalizados para reforzar la seguridad alrededor de las instalaciones militares rusas y el último ataque sugiere que eso no ha sucedido.



El lunes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania exigió la retirada de Rusia como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y pidió su exclusión de la ONU "en su conjunto".



Actualmente no existe un mecanismo claro para reemplazar a un miembro permanente del Consejo de Seguridad.



Sin embargo, Ucrania argumenta que Rusia tomó ilegalmente el puesto de la URSS en el Consejo de Seguridad cuando la Unión Soviética se disolvió en 1991. Además, acusa a Moscú de abusar del poder de veto otorgado a cada miembro del consejo.