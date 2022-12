Al menos tres generales fueron detenidos acusados de corrupción

Lunes, 26 de diciembre de 2022

La Fiscalía Anticorrupción de Perú y una división especial de la policía allanaron este lunes en Lima la vivienda y las oficinas de un exministro de Defensa del depuesto presidente Pedro Castillo, además de arrestar en un megaoperativo a varios oficiales de la Policía, en medio de una ola de embates contra autoridades de confianza del exmandatario.



"Agentes de la Policía, en coordinación con el Ministerio Público, ejecutaron un megaoperativo que permitió la detención de seis personas que estarían vinculadas a casos de corrupción referidos a ascensos irregulares en la institución policial", indicó el Ministerio del Interior en un comunicado.



La cartera detalló que entre los capturados figuran "tres generales de armas de la Policía en actividad".



El operativo en el hogar del exministro Walter Ayala se realizó durante la madrugada con efectivos de la División de Investigaciones de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía en el distrito limeño de Santiago de Surco, dijo también el ministerio en el comunicado.



La nota agregó que el registro formó parte de las investigaciones que se siguen contra Ayala y otros generales de la Policía por el caso de los ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional de Perú (PNP) en 2021, situación que, según el comunicado, "habrían contado con la autorización del expresidente Pedro Castillo".



El allanamiento comenzó en la oficina del extitular de Defensa, donde fue necesario forzar el ingreso, y prosiguió en su vivienda, donde Ayala permitió el ingreso del personal a cargo de la diligencia, informó el portal peruano RPP.



En el lugar fueron incautados "documentos y dispositivos electrónicos", dijo el comunicado del Ministerio del Interior.



RPP dijo que la Policía se llevó una laptop, documentos y una copia espejo de la computadora personal de Ayala.



En total, el operativo comprendió el registro de 27 inmuebles de los implicados en el caso, algunos en las regiones de Cusco, Tacna y Tumbes, entre otras, dijo el Ministerio del Interior.



"En el tema de los ascensos, yo no he cobrado ni un sol", alegó Ayala ante periodistas luego de los allanamientos, informó la agencia de noticias AFP.



Arrestos



En el marco del operativo, la Policía informó el arresto preliminar de 6 personas: los generales PNP Nicasio Zapata Suclupe, Luis Enrique Legua Egocheaga y Manuel Jesús Rivera López; además del Mayor PNP (r) Luis Ángel Tuesta Ramón, el Suboficial PNP Jorge Tarrillo Gálvez y el civil Óscar Monge Macarlupu.



La investigación comprende además a 8 coroneles a nivel nacional, sospechados de haber pagado entre 20.000 y 30.000 dólares por su ascenso a general.



En agosto del 2021, los ex comandantes generales retirados del Ejército José Vizcarra y de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) Jorge Chaparro denunciaron que se los presionó desde el Ejecutivo para ascender irregularmente a miembros de sus instituciones, orden que no acataron, por lo que fueron pasados al retiro de manera intempestiva.



Dichas presiones habrían sido de parte del exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, quien decía actuar por disposición del entonces presidente Castillo, y de su ministro Ayala.



Fue el mismo Pacheco el que después aportó información, al declarar que los generales fueron al Palacio de Pizarro para coordinar los pagos a cambio de ser favorecidos con nuevos y más importantes cargos dentro de la institución policial.