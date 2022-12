Evo Morales denunció un "genocidio en curso" en Perú Lunes, 26 de diciembre de 2022 El ex presidente de Bolivia, Evo Morales se refirió a la fuerte crisis política y social que se está viviendo en Perú luego de la destitución de Pedro Castillo y denunció que se "están ocultando muertos" y también "hay desaparecidos".

Por otro lado, el ex mandatario señaló: "Es un genocidio y un escarmiento, especialmente al movimiento indígena. ¿Para qué el escarmiento? Para que no haya un proceso de liberación, ni una rebelión democrática, (que es) lo que hizo Pedro Castillo", afirmó Morales durante su programa en radio Kawsachun Coca.



El ex presidente de Perú, Pedro Castillo actualmente está procesado y su cargo pasó a Dina Boluarte, vicepresidenta del ex mandatario.



La crisis en Perú ya lleva años debido a los sucesivos escándalos de corrupción de alto nivel que resultaron en seis presidentes desde 2016. En los 16 meses de Castillo en el poder, el Congreso trató de derrocarlo en dos oportunidades, pero no logró obtener suficientes votos para iniciar un juicio político. Finalmente, antes de que voten por su destitución por tercera vez, el mandatario anunció que disolvería el Congreso pero no recibió ningún tipo de apoyo ante esta medida y quedó detenido.



Castillo fue uno de los varios líderes izquierdistas de América Latina que llegaron al poder por los votos de un electorado desilusionado con la élite política, harto de décadas de desigualdad, alto desempleo y una clase dirigente contaminada por años de corrupción y luchas internas.



Según Morales, Castillo tuvo aciertos y desaciertos y por eso está pasando un "escarmiento con genocidio para que las transnacionales, en complicidad con la oligarquía peruana, sigan saqueando los recursos naturales" de ese país.