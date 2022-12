El Ballet Oficial de la 32ª Fiesta Nacional del Chamamé prepara un renovado repertorio

Lunes, 26 de diciembre de 2022

Se repetirán cuadros emblemáticos como el “Mencho Correntino” y “Los hijos del Santo”, y ensayan para los nuevos: entre ellos, “Como agua entre los dedos” y “Plenilunio”.

Avanzan los preparativos para una nueva edición de la Fiesta Nacional del Chamamé y, como ya es tradición, un nuevo elenco de bailarines que integra el Ballet Oficial, trabaja intensamente para presentar un renovado repertorio en el escenario Osvaldo Sosa Cordero.



El Gobierno de la Provincia, a través del Instituto de Cultura, ultima los detalles organizativos de la 32ª Fiesta Nacional del Chamamé, 18ª Fiesta del MERCOSUR y 2ª Celebración Mundial, que reunirá del 13 al 22 de enero, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, a los principales exponentes del género.



La grilla artística incluye al Ballet Oficial de la Fiesta, dirigido por el coreógrafo Luis Marinoni, que se terminó de integrar el pasado 7 de diciembre, a partir de una audición de la que participaron más de 150 bailarines de distintos puntos de la provincia y otras partes del país. Desde ese día, iniciaron los ensayos en el Teatro Vera, alistando las propuestas coreográficas que llevarán al mítico escenario.



“El elenco está conformado por 40 bailarines que en gran parte han sido seleccionados a través de una audición. De allí surgió el 80 por ciento de los lugares vacantes, los demás son bailarines con historia que entendemos cuál es su entrega y su aporte sustancial para la compañía, y por eso fueron invitados a formar parte de este elenco del 2023”, señaló Marinoni.



Explicó que las temáticas que se van a tocar son diferentes, “tiene que ver un poco con el repertorio que se trabaja habitualmente. El público que consume música chamamecera entiende que hay temas que son del repertorio chamamecero y que los puede escuchar en diferentes versiones todos los años, la música se vive de una manera espontánea, lo mismo estamos buscando con respecto a la danza”, agregó.



Confirmó que se van a repetir los cuadros “Mencho correntino” y “Los hijos del Santo”. Al respecto, señaló que “son obras emblemáticas de la cultura correntina que no podemos dejar de comunicar a la gente que llega de otros lugares o lo ve por televisión. Cómo es la cultura de Corrientes, sus personajes, los misterios que encierran sus pueblos, las celebraciones, los mitos, las creencias, la manera que se vive la religiosidad”.



Dijo también que la Fiesta Nacional del Chamamé, a través de su Ballet Oficial, se hermana con diferentes propuestas que parten desde el MERCOSUR. “Es necesario que el Ballet Oficial sea el abrazo que une, y que enchamiga a todas las naciones chamameceras”, afirmó.



“Vamos a dar también un abrazo a los paraguayos que están pidiendo que la guarania sea declarada Patrimonio de la Humanidad, como ya lo es el chamamé. El Ballet Oficial, va a hacer un homenaje con géneros específicos como la guarania y también recordando a dos personajes históricos: el mariscal Francisco Solano López y Madame Lynch, su esposa, en una historia de sus vidas que tiene que ver mucho con lo que es hoy la hermano país”, sostuvo.



Otra novedad tendrá que ver con una obra que incluirá dos invitados especiales: la correntina Lourdes Sánchez, y el bailarín Jony Lazarte, quienes acompañarán la coreografía “Como agua entre los dedos”. Una puesta que habla sobre el río y “sobre esta cuestión onírica de sentir el litoral a partir de los fenómenos que nos abrazan, como es el gran Paraná”.



Asimismo, se presentará por primera vez, la obra “Plenilunio”, con una mirada sobre la cultura litoraleña, hablando de los hombres de monte y de selva, y del mito de la Caá Yarí. “Se busca que se puedan comprender algunas composiciones musicales y de letras que tienen diferentes connotaciones, contando cómo vive un hombre metido en el monte, sufriente, como son por ejemplo las creaciones de Ramón Ayala”, precisó el coreógrafo.







De esta manera, se consolida como el único Ballet Oficial en todo el país que presenta 8 propuestas coreográficas, trabajadas y presentadas con un mismo elenco. “Es la única Fiesta del país, que tiene un Ballet Oficial que hace tantas propuestas artísticas durante las diferentes noches. Y eso es un gran logro de la danza en una celebración tan grande”, destacó.







Pensamiento litoraleño



Todas estas líneas coreográficas parten desde el pensamiento litoraleño, con el gran disparador del chamamé, “sentimos que cada una de las propuestas que tiene el Ballet Oficial no solamente son un momento de espectacularidad de la danza en un escenario tan imponente como el Osvaldo Sosa Cordero, sino que también son espacios para la reflexión y para el conocimiento”, afirmó.







“Cada uno de los cuadros que presenta el ballet, están pensados y estudiados, tienen una alta carga de responsabilidad educacional, que permite que sea más que una propuesta de espectáculo, sino que realmente sea un momento en donde uno pueda entender y comprender el gran universo del espacio en donde habita”, agregó.







Equipo



El Ballet Oficial se viene preparando desde el primer día en el que inició sus actividades, el 7 de diciembre. El elenco liderado por Marinoni, está trabajando con los asistentes coreográficos y repositores, los locales: Rodrigo Gemignani y Malvita Oporto, y los que llegaron desde Misiones: Nicolás Oliva y Agustina Ayesa.







“Los cuatro son conocedores, y esa experiencia que tienen en el ámbito del Ballet Oficial es la que se capitaliza, y es un poco el objetivo de que sea un disparador para poder afrontar nuevas formas, siempre desde la impronta de la Fiesta Nacional del Chamamé”, dijo el coreógrafo.







“Han salido maravillosos grupos, con nuevas improntas y nuevas maneras de ver la danza. Y sentimos que ese es el aporte que hace el Ballet Oficial con respecto a la cotidianeidad de la danza. No pensar que es un instante en el año, que sucede solamente en diciembre y enero, sino que en realidad esta idea se proyecta en diferentes proyectos que van surgiendo”, cerró.