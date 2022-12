Intentaron robar los regalos de navidad a Robert De Niro, mientras dormía

Jueves, 22 de diciembre de 2022

Este lunes a la madrugada, una mujer fue detenida, luego de haber ingresado a la casa del famoso actor, Robert De Niro, en Nueva York. El mismo se encontraba descansado, cuando la ladrona se quiso llevar los regalos de Navidad.

De acuerdo a lo que confirmó el medio Page Six, el insólito intento de robo se produjo cerca de las 2.30 de la madrugada, en el momento en el que el protagonista de El irlandés dormía.



La Policía de Nueva York logró detener a Shanice Avilés, de 30 años, la ladrona que entró a la propiedad, en el Upper East Side de Nueva York.



Según lo que le dijeron fuentes policiales al portal Page Six, la ladrona intentaba llevarse las cajas con regalos que ya estaban ubicadas en el árbol de Navidad que tiene el actor. Además, jugaba con un iPad que estaba en el lugar.



El medio especificó que los oficiales del Distrito 19 de la Policía de Nueva York habían visto a Avilés tratando de abrir las puertas de los edificios comerciales de la zona, antes de irrumpir en la propiedad de De Niro.



“Estaba robando regalos de Navidad”, confirmó un oficial de policía a Page Six. Por fortuna, no hubo ningún intercambio entre De Niro y la mujer, ya que el actor dormía.



La estrella de Buenos muchachos, de 79 años, y su hija, estaban en el segundo piso de la casa y no sabían lo que estaba pasando, indicaron las fuentes. Los policías detuvieron a la mujer, que tiene un total de 26 arrestos anteriores, por circunstancias similares.



Las casusas contra la ladrona, en su mayoría, son robos con “allanamiento de morada” que ocurrieron durante la fuerte cuarentena por la pandemia de coronavirus.



Residente de toda la vida de la Gran Manzana, De Niro vendió su casa de West Village de 37 años en 2012, en el punto álgido de la pandemia, y se mudó a su casa en el norte del estado de Nueva York.



“Tiene la intención de residir en Gardiner en el futuro. Después de todo, tiene 76 años y está en la categoría de personas para las que el Covid-19 es peligroso”, aseguró la abogada de De Niro, cuando se supo de la decisión del actor.