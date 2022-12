Un municipio sorteó casi $2 millones entre buenos contribuyentes

Jueves, 22 de diciembre de 2022

El sorteo denominado “Goya Ciudad premia a los buenos contribuyentes”.

Favoreció a tres vecinos. Consistió en un sorteo de premios para las adremas, dominios y números de orden que se encuentren al día en el Impuesto Inmobiliario, Automotor, Motovehículo y Tasas por Servicios, tomando pagos ingresados al 16 de diciembre de 2022 inclusive. Participaron del sorteo más de 40.000 cupones.



Este miércoles a la mañana, en el hall del edificio municipal se llevó adelante una nueva edición del sorteo de Premios del programa Buen Contribuyente, con la intervención de la escribana pública María Carla Malviccino.



En esta oportunidad, la Municipalidad sorteó un total de 1 millón 750 mil pesos divididos en 3 premios. Los premios recayeron en esta oportunidad en vecinos que están al día con los pagos de Retribución de Servicios.



El premio mayor de 1 millón de pesos al número de orden 14278 de INVICO, este primer premio correspondería a José Luis Romero, del barrio Mitre.



El segundo premio de 500 mil pesos, número de orden 06331, Diego Esteban Cuadrado Andrew. Y el tercer premio de 250 mil pesos correspondió al número de orden 24973, Librada Bernarda Arévalo.



En la entrega de premios participaron el intendente Mariano Hormaechea, el secretario de Hacienda, Antonio Pablo Giulianii; la subsecretaría de Economía, Ludmila Vargas. Además, participaron en la extracción de las papeletas, Amina Abib, segunda princesa de la Fiesta Nacional del Surubí y Clara Ramírez, actual reina del concurso Argentino de Pesca Variada Embarcada.



Acompañaron el acto el Secretario de Gobierno Gerónimo Torre, la Secretaria de Industria María Paz Lampugnani, Secretaría de Educación Sonia Espina, El Sub Secretario de APS Emilio Martínez, y la Contadora Gabriela López de la Sub Secretaría de Ingresos Públicos.



INTENDENTE HORMAECHEA



El sorteo fue transmitido por el canal 2 de Gigared. En la ocasión, el Intendente Hormaechea expresó: “Estamos contentos de poder cerrar el año de la manera en que lo estamos haciendo. Esta es una acción más de la Municipalidad para el Buen Contribuyente, con este excelente trabajo que hizo el equipo de Hacienda de la Municipalidad. Hacer este sorteo beneficia a tres vecinos de la ciudad que son buenos contribuyentes. Los contribuyentes, al cumplir con el pago de tributos, también permite hacer lo que hacemos en la Municipalidad”.



“Esto es el reflejo del trabajo en equipo que venimos haciendo. Es la continuidad de un proyecto que hemos planteado a la ciudad, la que nos ha acompañado y podemos efectivizar. Esto es un incentivo que damos. Si bien pagar los tributos es una obligación, sabemos que no tenemos los porcentajes de cumplimiento que querríamos porque queremos hacer muchas cosas. Hacemos este tipo de acción para incentivar el cumplimiento y para que ingresen más fondos y poder hacer más”, dijo.



“Agradezco al equipo de la Secretaría de Hacienda. En términos personales y hablando con el equipo de la Municipalidad, estamos terminando un año muy bueno para nosotros. Haciendo un balance general, estamos cumpliendo los objetivos planteados, y creemos que el año que viene tiene que ser mejor. Convocamos a los vecinos a seguir trabajando juntos. Desde la Municipalidad seguiremos ofreciendo los espacios y oportunidades y seguiremos escuchando a los vecinos para que Goya se siga modernizando y creciendo, haciéndolo juntos. Si lo hacemos, el año próximo será mejor que este”.



SECRETARIO DE HACIENDA



El secretario de Hacienda, Antonio Pablo Giuliani informó que participaron del sorteo alrededor de 40.000 cupones.



“Hay más que el año pasado, aproximadamente 40 mil papeletas. Tanto en Retribución por Servicios, como el Impuesto Inmobiliario está en un grado de morosidad bastante elevado respecto al monto a pagar. El impuesto que registra mayor cumplimiento es el Impuesto Automotor por la celeridad de la compra y venta de automotores que necesita el libre deuda”, dijo el Secretario de Hacienda.



Por Resolución Nº 1.615, el Intendente Municipal había autorizado la realización de este sorteo denominado “Goya Ciudad premia a los buenos contribuyentes” entre los contribuyentes que hayan cumplido con el pago mensual de sus obligaciones tributarias según los criterios establecidos.



El sorteo para el Buen Contribuyente realizado por la Municipalidad de Goya dispuso de premios para tres beneficiados mediante la extracción de papeletas, Participaron contribuyentes cuyos pagos hayan sido ingresados al 16 de diciembre de 2022 inclusive.