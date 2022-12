El Carnaval 2023 se viene con todo en Santo Tomé

Jueves, 22 de diciembre de 2022

Luego de tres años de ausencia, el Carnaval retorna con renovados bríos a la Capital del Ritmo como se la conoce a Santo Tomé. La presentación de la edición 2023 carnestolenda de la localidad ubicada sobre el Río Uruguay

Se realizó en la mañana del miércoles con singular brillo en el Salón Verde de Casa de Gobierno, oportunidad en la cual las autoridades municipales también dieron a conocer las distintas propuestas para turistas y visitantes en el marco de la temporada de verano.



Los carnavales se desarrollarán durante tres noches, 21 y 28 de enero y 4 de febrero de 2023 en la Avenida Parque Corsódromo, con capacidad para siete mil personas y las comparsas que engalanarán cada jornada serán Marabú, Ipanema y Fon Fon, las que sorprenderán con sus magníficos trajes con mucho diseño y color.



El lanzamiento oficial contó con la presencia del subsecretario de Promoción e Inversiones del ministerio de Turismo de la Provincia, Klaus Liebig, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid, el director de Cultura de la comuna, Gerar Romero Sosa y la directora de Turismo, Fanny Pernochi, al igual que referentes de la Comisión Central del Carnaval y de las respectivas comisiones de comparsas participantes.



Al tomar la palabra, Klaus Liebig dio cuenta que “el carnaval es una expresión cultural, histórica y cotidiana nuestra, ya que somos los creadores del carnaval argentino”.



En este marco, el funcionario detalló que la provincia cuenta con más de 200 agrupaciones de carnaval, por lo que la consideró “una actividad pasional”, a la vez que destacó la fiesta carnestolenda de Santo Tomé, “donde tienen una impronta de trabajo todo el año, codo a codo con nosotros”.



Continuando, el subsecretario de Promoción e Inversiones Turísticas sostuvo que “el turismo es una proyección importante que hace crecer a ciudades como Santo Tomé”, manifestándole el apoyo de la cartera provincial al jefe comunal presente, y precisando -en general- que más de 50 localidades correntinas se están preparando para su desfile en este aspecto.



A su turno, el intendente de Santo Tomé, Augusto Suaid en primer lugar agradeció el permanente acompañamiento del Gobierno Provincial, en este caso a través del ministerio de Turismo, en un trabajo articulado Provincia y Municipio en pos del desarrollo y crecimiento de la localidad, tras lo cual enfatizó que desde su gestión “se apuesta muy fuerte en el trabajo que hacen las comparsas hace más de 60 años”.



“Parte de este impulso tiene que ver con, además de promover el evento, ofrecer capacitaciones laborales en lo referido a la confección de trajes de carnaval”, puso de relieve el jefe comunal, señalando que de “esta manera no es solo una fiesta, sino una fuente de ingresos importante para los vecinos”.



Por otro lado, invitó a los turistas a recorrer los otros atractivos de la localidad, como el corredor jesuítico-guaraní y el portal Galarza, acceso a los esteros del Iberá.



Volviendo a lo que será el Carnaval santotomeño, marchan viento en popa los aprestos para la multitudinaria fiesta y las comparsas se vienen preparando a full en sus diferentes talleres y ensayos.



En cuanto al orden de ingreso de las comparsas en las tres noches, se confirmó que en la primera abrirá Marabú, la seguirá Ipanema y cerrará Fon Fon, que en esta edición cumple 65 años. El segundo sábado, Fon Fon, Marabú e Ipanema, mientras que el último fin de semana, el orden será Ipanema, Fon Fon y Marabú.



El municipio de Santo Tomé informará en los próximos días todo lo relacionado a la venta de ubicaciones, comercialización, cerramiento y seguridad en el Corsódromo.



En el transcurso de la presentación en Casa de Gobierno se exhibieron los videos promocionales “Viví Carnaval y Viví Santo Tomé, que ya están disponibles en las redes sociales y plataformas de la comuna local.



A manera de cierre, hubo lugar para una lucida actuación de los integrantes de grupos de armonía pertenecientes a las diferentes comparsas, acompañados por integrantes de las baterías, como para ir entrando en clima de lo que nos deparará un imperdible Carnaval 2023 en Santo Tomé.



Otras propuestas para la temporada de verano



Santo Tomé no es solamente carnaval durante la temporada estival, ya que sus puertas estarán abiertas a múltiples propuestas turísticas, culturales y deportivas.



Paseos guiados y actividades recreativas, gastronomía típica, turismo histórico cultural con recorridos con guías capacitados por la Casa de la Historia y de la Cultura del Bicentenario, al igual que por los vestigios jesuitas siendo la localidad parte integrante del Corredor Jesuítico-Guaraní, ecoturismo con el marco ideal de la Reserva Ecológica Taji Poty y turismo rural son ofertas sin desperdicios, para quienes visiten Santo Tomé, que tiene una infraestructura hotelera de primer nivel.



También, Santo Tomé cuenta con el Portal Galarza, de acceso a los Esteros del Iberá, ubicado a 120 kilómetros de la localidad, que ofrece un contacto pleno con la flora y fauna de la naturaleza y actividades como paseos en kayks y senderismo, entre otros atractivos.



Agenda deportiva



Por su parte, en lo que respecta a la agenda deportiva del verano, Santo Tomé recibirá eventos destacados, como ser la Maratón San Silvestre a correrse el 31 de diciembre con un recorrido de 8 kilómetros y la participación de atletas locales, de Apóstoles y San Borja.



Posteriormente, el 4 de febrero se concretará el Seven de Rugby de Carnaval, en la sede náutica del Club Social, con la participación de equipos de Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa.



A su vez, el 5 de marzo se llevará a cabo el tradicional Desafío Iberá 2023, competencia ciclística para ambos sexos sobre distancias de 100, 80 y 85 kilómetros en distintas categorías.



El verano ofrecerá también en Santo Tomé, torneos de Beach Voley, todos los fines de semana.