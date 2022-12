Bill Gates: "Nuestros nietos crecerán en un mundo dramáticamente peor"

Martes, 20 de diciembre de 2022

El multimillonario y filántropo, figura de Microsoft, cree que, debido al cambio climático, "lo más difícil" para la humanidad será eliminar las emisiones de carbono que hoy estamos generando.





Como ha hecho en otras ocasiones, Bill Gates redactó una carta de fin de año en su blog, con sus consideraciones respecto de los peligros que afronta nuestro planeta y que impactarán dramáticamente en las generaciones futuras.



Gates, cofundador de Microsoft, filántropo y multimillonario, cree que las próximas generaciones crecerán en un planeta con un clima "dramático" si no se consigue reducir a cero las emisiones netas de gases de efecto invernadero.



Así, escribió que "es urgente eliminar las emisiones de carbono para el año 2050, el clima extremo ya está causando más sufrimiento, y si no llegamos a cero emisiones netas, nuestros nietos crecerán en un mundo que será dramáticamente peor".



El magnate considera que llegar a cero emisiones "será lo más difícil para la humanidad. Necesitamos revolucionar toda la economía física: cómo hacemos las cosas, nos desplazamos, producimos electricidad, cultivamos alimentos y nos mantenemos calientes y frescos", todo esto es necesario lograrlo en "menos de tres décadas".



Por esta razón, esgrime, una de sus fundaciones trabaja en el desarrollo de nuevas variedades de cultivos resistentes a las inundaciones y sequias, asequibles para los agricultores de bajos ingresos en el mundo.



No obstante, "la filantropía por sí sola no puede eliminar los gases de efecto invernadero. Solo con la intervención de los mercados y los gobiernos se podrá lograr dicho objetivo, así como con la creación de nuevas tecnologías sin emisiones de carbono, instó el cuarto hombre más rico del mundo", aporta Rt.



Y cierra: "Entre 2021 y 2022, las emisiones globales aumentaron en 1.000 millones de toneladas de gases de efecto invernadero expresados en equivalente de carbono, hasta llegar a los 52.000 millones de toneladas".



Para Gates, "la buena noticia es que estamos mucho más avanzados" en lo que respecta a nuevas tecnologías relacionadas con el clima y las energías limpias, además, la financiación pública y privada para la investigación y desarrollo en este ámbito han aumentado en los últimos años, destacó.