Bombas nucleares y pruebas de armas biológicas en humanos: las predicciones de Baba Vanga para 2023 Martes, 20 de diciembre de 2022 Sin embargo, sus predicciones para el 2023 no son positivas. Baba Vanga, la psíquica ciega de Macedonia, formuló antes de morir una serie de profecías hasta el año 5079. La vidente es reconocida por haber acertado sobre algunos sucesos, como los ataques del 11 de septiembre y las sequías que afectaron distintas partes del mundo este año.



Conocida como la "Nostradamus de los Balcanes", la mujer que falleció en 1996 realizó cinco presagios desalentadores para el 2023. En una de sus visiones, la psíquica advirtió que "un gran país" llevará a cabo pruebas de armas biológicas en humanos, lo que resultaría en la muerte de miles de personas.



Las 5 profecías de Baba Vanga que mantienen en vilo al mundo entero: ya se cumplieron dos



Sin embargo, la Convención sobre las Armas Biológicas de las Naciones Unidas prohíbe que se realicen este tipo de experimentos. Sumado a esto, desde que entró en vigor en 1997, los países que tenían armas biológicas han asegurado haber destruido sus arsenales declarados menos Estados Unidos, que aún tiene previsto hacerlo, según afirmó la Asociación para el Control de Armas.



Otra de sus predicciones está relacionada con la explosión de una planta de energía nuclear. En esa línea, en el pasado Baba Vanga había advertido de manera correcta el accidente ocurrido en Chernóbil.



Esta profecía coincide con la preocupación de los líderes mundiales sobre una posible catástrofe nuclear en Ucrania. En ese sentido, en los últimos meses hubo poderosas explosiones en el área de la planta nuclear de Zaporiyia, la mayor central nuclear de Ucrania y de Europa.



Al respecto, el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, advirtió sobre la volatilidad de la central debido a que “todos los principios de seguridad han sido violados de una u otra forma”. Además, calificó como "muy frágil" a la situación en la planta nuclear.



La mística ciega macedonia Baba Vanga predijo que Putin será asesinado en 2019



El tercer presagio está relacionado con un cambio en la órbita de la Tierra. Sin embargo, la vidente no especificó de qué manera se modificaría.



Si bien la órbita terrestre puede verse afectada ligeramente debido a las fuerzas gravitacionales de otros planetas, una alteración radical tendría un impacto negativo en el medioambiente ya que provocaría un aumento de las temperaturas, del nivel del mar y de los niveles de radiación.



La vidente también advirtió sobre la llegada a nuestro planeta de una tormenta solar de una magnitud nunca antes vista. Lo negativo de este evento serían los apagones masivos y fallas en las comunicaciones que podrían surgir a partir de este fenómeno.



Las tormentas solares ocurren cuando se libera una ráfaga de energía del sol, lo que transmite cargas eléctricas, campos magnéticos y radiación hacia la Tierra.



Finalmente, el último pronóstico de Baba Vanga para el 2023 sostiene que los gobiernos prohibirán los nacimientos humanos naturales. Según lo que anunció la mujer, esto se daría ya que los gobiernos presionarían a los laboratorios para que se encarguen de producir los individuos en lugar de que el proceso ocurra de manera natural.



Al no necesitar de los embarazos, las autoridades restringirían los nacimientos naturales. Además, el hecho de que sea un desarrollo controlado les permitiría a los médicos y expertos elegir quién nace, mientras que los padres podrían decidir los rasgos y características de sus hijos, tales como el color del cabello y de los ojos.



Si bien muchas de las predicciones de la "Nostradamus de los Balcanes" han resultado ser ciertas como la asunción de Barack Obama y el Brexit, también hubo presagios que no se cumplieron. Por ejemplo, con respecto al 2022, la mujer advirtió que habría tsunamis mortales y otra pandemia, sin embargo ninguno de estos hechos se concretó.