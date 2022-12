El Senado de la Nación distinguió al equipo del IVERCOR

Martes, 20 de diciembre de 2022

En este contexto, se realizó un acto en el Instituto de Cardiología de Corrientes donde se entregó un certificado a cada integrante, encargado del trabajo científico, aprobado por la Cámara Alta del Congreso de la Nación.



La Comisión de Ciencia y Tecnología, del Senado de la Nación, hizo entrega de la Mención de Honor al Valor Científico del Senado al equipo del IVERCOR, que se destacó en la promoción, desarrollo y difusión de la ciencia, la tecnología y la innovación productiva. El evento se llevó a cabo en Salón Auditorio el Instituto de Cardiología.



Estuvo presente el senador nacional por Corrientes y promotor de la distinción hecha por la Cámara Alta del Congreso, Eduardo Vischi; el subsecretario de Políticas Sanitarias, Alfredo Revidatti; la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla; y el director del Instituto de Cardiología de Corrientes, Julio Vallejos, entre otros.



Esta distinción busca reconocer, federalizar y visibilizar a todos quienes con su aporte al sector científico y tecnológico nacional permitan consolidar una visión innovadora que favorezca al desarrollo estratégico del país.



El equipo de investigación correntino desarrolló un estudio sobre ivermectina para prevenir hospitalizaciones en pacientes con COVID-19, con la aprobación del Comité de Bioética en Investigación de Ciencias de la Salud. Este trabajo de investigación se logró mancomunadamente al Instituto de Cardiología de Corrientes y el Ministerio de Salud Pública de la Provincia, a través del Comité de Crisis, y especialmente la Dirección de Epidemiología de la Provincia, lográndose realizar este trabajo que, por su importancia y calidad científica, fue publicado en una de las revistas internacionales de mayor prestigio mundial: BMC Infectius Diseases en el 2021, siendo uno de los artículos de mayor relevancia en el tema y de repercusión mundial.



El subsecretario de Políticas Sanitarias, Alfredo Revidatti, fue en representación del ministro de Salud Pública, Ricardo Cardozo, y, en ese ámbito, remarcó que el trabajo de investigación “fue muy bien hecho, con mucha rigurosidad y respeto a cada uno de los pacientes” y agregó: “El ministro hoy me transmitió para este equipo un mensaje es gracias, gracias y gracias”.



Por su parte, el senador nacional por Corrientes, Eduardo Vischi, dijo: “Fue el primer proyecto aprobado por la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la Nación. Lo mío fue suele una propuesta, pero creo que puede ser muy útil porque tiene que ver con animar a todos los que hicieron un esfuerzo enorme y no solo laboral, sino de riesgo de vida ante esa situación de la pandemia, porque en esos días había que visitar a personas con Covid-19 en un momento donde no contábamos con vacunas”.



“Felicito a este equipo y a sus familias porque este trabajo demuestra que tenemos personas capacitadas, con coraje y decisión para afrontar los desafíos”, agregó.



En tanto, la directora general de Epidemiología, Angelina Bobadilla, dijo: “La investigación se dio en el medio de la pandemia y se pudo sostener con ese rigor científico y eso se debe al profesionalismo, a la capacidad, al servicio y a esa humanidad de cada uno de los integrantes de este equipo”.



Por último, el director del Instituto de Cardiología de Corrientes, Julio Vallejos, indicó: “En este equipo cada uno tenía un rol, desde los choferes que llevaban a los hisopadores y que tenían que estar cuatro veces en contacto con una persona con Covid-19, hasta los que de alguna manera teníamos que pensar que científicamente este trabajo se encuadre dentro de la ética profesional, estadística y en investigación en seres humanos y todo lo que implica eso”.



Los reconocidos fueron: Evangelina Chaparro Campias, Héctor Andrés Guglielmone, Antonia Aquino, Víctor Flores, Carolina Martemucci, Silvina Martínez, Juan Emanuel Segovia, Paola Reynoso, Noelia Sosa, Mariana Robledo, Joaquina Guarrochena, María Mercedes Vernengo, Mercedes Hendler, Emanuel Zappelli, María Gabriela Aguirre, Carlos Villalba, Ana Noguera, Verónica Guerrero, Aureliano Benítez, Leonardo Quiroz, Hugo Echavarria, Víctor González, Jorge Zabala, Lucas Ledezma, Adrián Zacarías, Luis Zacarías, Ramón Maidana, Marcelo Bordón, Diego Farizano Salazar, Gerardo Andino, Pablo Kawerin, Natalia Ruiz Díaz, María Fernanda Medina, Rodrigo Zoni, María Bangher, Silvina Villamandos, Fabián Plano, Claudia Campias, Elba Meza, Fernando Achinelli, Jorge Ojeda, Silvana Dellamea, Julio Vallejos y Angelina Bobadilla.