La felicidad de Francisco por la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022

Lunes, 19 de diciembre de 2022

El domingo pasado el Pontífice pidió que los ganadores del Mundial de Qatar 2022 "lo vivan con humildad" y convocó a "hacer crecer" el espíritu deportivo.

Desde el entorno del papa Francisco aseguraron este lunes que es "el primero de los contentos" por el triunfo de la Selección ante Francia.



"El Papa esta mañana era el primero de los contentos", afirmó el cardenal argentino Leonardo Sandri sobre las sensaciones de Francisco tras el resultado en el Mundial de Qatar 2022.

"Claro que hablamos del tema con el Papa, todos estamos muy contentos por la victoria de Argentina en la final del Mundial de fútbol", declaró Sandri en diálogo con la agencia de noticias italiana ANSA.



Sandri agregó que "fue un gran resultado para una selección que se preparó por mucho tiempo" y remarcó que "en este sentido se habla de 'revancha'".



El cardenal argentino habló con los medios luego de su audiencia con Francisco, que siendo el cardenal Jorge Bergoglio nunca escondió su fanatismo por el fútbol y en especial por San Lorenzo.



Pero además Sandri recordó que "el Papa alertó sobre los valores del deporte porque de estos eventos debe surgir algo, hermandad, el valor también por el sufrimiento deportivo".



"Todos envían los mejores deseos a los ganadores. Que lo vivan con humildad. Y a los que no ganan, que lo vivan con alegría porque el mayor valor no es ganar o no ganar, es jugar limpio, jugar bien", planteó Francisco en una entrevista con el Canal 5 de Italia que fue emitida el domingo pasado, pero grabada el viernes 16.